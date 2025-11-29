रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत

जब हीटर पूरी रात चलता रहता है, तो कमरे में आग लगने का बड़ा जोखिम रहता है. यह सबसे गंभीर खतरा है. रातभर हीटर चलने से पुराना या कमजोर तार गर्म होकर चिंगारी दे सकता है.कपड़े, कंबल या कोई चीज हीटर के पास पड़े हों तो खतरा और बढ़ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सामान ओवरहीट हो सकता है.कई दुर्घटनाएं इसी वजह से होती हैं.