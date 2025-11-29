हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थरात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत

रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत

रात में ठंड से राहत पाने का सबसे आसान तरीका हीटर ऑन करके सो जाना लगता है. कई लोग इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं, लेकिन रातभर जलता हुआ हीटर आपको जितना आराम देता है उतने इसके नुकसान भी हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 01:41 PM (IST)
रात में ठंड से राहत पाने का सबसे आसान तरीका हीटर ऑन करके सो जाना लगता है. कई लोग इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं, लेकिन रातभर जलता हुआ हीटर आपको जितना आराम देता है उतने इसके नुकसान भी हैं.

सर्दियां जैसे ही दस्तक देती हैं, लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए कई तरह के उपाय करने लगते हैं. कम्बल, गर्म कपड़े, सूप, चाय और इस मौसम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज रूम हीटर है. रात में ठंड से राहत पाने का सबसे आसान तरीका हीटर ऑन करके सो जाना लगता है कई लोग इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं. लेकिन रात भर जलता हुआ हीटर आपको जितना आराम देता है, उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ खतरा पैदा कर सकता है.

1/7
जब हीटर पूरी रात चलता रहता है, कमरे का तापमान लगातार बढ़ता रहता है. इससे कमरे की हवा अपनी नेचुरल फ्रेशनेस खो देती है. हवा भारी लगने लगती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और सांस लेते समय घुटन महसूस हो सकती है. यही वजह है कि कई लोग सुबह उठते ही चक्कर, कमजोरी या सिरदर्द महसूस करते हैं.
जब हीटर पूरी रात चलता रहता है, कमरे का तापमान लगातार बढ़ता रहता है. इससे कमरे की हवा अपनी नेचुरल फ्रेशनेस खो देती है. हवा भारी लगने लगती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और सांस लेते समय घुटन महसूस हो सकती है. यही वजह है कि कई लोग सुबह उठते ही चक्कर, कमजोरी या सिरदर्द महसूस करते हैं.
2/7
हीटर की गर्म हवा बहुत तेजी से नमी सोख लेती है. इससे नाक सूख जाती है, गला बैठने लगता है, खांसी बढ़ सकती है और नाक से सांस लेना मुश्किल हो सकता है. इस तरह की सूखी हवा से सर्दियों में बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.
हीटर की गर्म हवा बहुत तेजी से नमी सोख लेती है. इससे नाक सूख जाती है, गला बैठने लगता है, खांसी बढ़ सकती है और नाक से सांस लेना मुश्किल हो सकता है. इस तरह की सूखी हवा से सर्दियों में बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.
3/7
हीटर चलने पर कमरे में नमी कम हो जाती है, और इसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है. इसके कारण चेहरा खींचने लगता है, स्किन फटने लगती है, लगातार खुजली रहती है, होंठ बुरी तरह फट जाते हैं. जो लोग पहले से ड्राई स्किन वाले हैं, उन्हें ये दिक्कत और ज्यादा होती है.
हीटर चलने पर कमरे में नमी कम हो जाती है, और इसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है. इसके कारण चेहरा खींचने लगता है, स्किन फटने लगती है, लगातार खुजली रहती है, होंठ बुरी तरह फट जाते हैं. जो लोग पहले से ड्राई स्किन वाले हैं, उन्हें ये दिक्कत और ज्यादा होती है.
4/7
हीटर की सूखी गर्मी बच्चों और बुजुर्गों के शरीर पर जल्दी असर करती है. बच्चों में डिहाइड्रेशन, खुजली, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. बुजुर्गों में सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, खांसी बढ़ जाना जैसे दिक्कत हो सकती है. इसलिए उनके कमरे में पूरी रात हीटर बिल्कुल न चलाएं.
हीटर की सूखी गर्मी बच्चों और बुजुर्गों के शरीर पर जल्दी असर करती है. बच्चों में डिहाइड्रेशन, खुजली, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. बुजुर्गों में सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, खांसी बढ़ जाना जैसे दिक्कत हो सकती है. इसलिए उनके कमरे में पूरी रात हीटर बिल्कुल न चलाएं.
5/7
जब हीटर पूरी रात चलता रहता है, तो कमरे में आग लगने का बड़ा जोखिम रहता है. यह सबसे गंभीर खतरा है. रातभर हीटर चलने से पुराना या कमजोर तार गर्म होकर चिंगारी दे सकता है.कपड़े, कंबल या कोई चीज हीटर के पास पड़े हों तो खतरा और बढ़ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सामान ओवरहीट हो सकता है.कई दुर्घटनाएं इसी वजह से होती हैं.
जब हीटर पूरी रात चलता रहता है, तो कमरे में आग लगने का बड़ा जोखिम रहता है. यह सबसे गंभीर खतरा है. रातभर हीटर चलने से पुराना या कमजोर तार गर्म होकर चिंगारी दे सकता है.कपड़े, कंबल या कोई चीज हीटर के पास पड़े हों तो खतरा और बढ़ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सामान ओवरहीट हो सकता है.कई दुर्घटनाएं इसी वजह से होती हैं.
6/7
अगर किसी के घर में गैस वाला हीटर है, तो यह और भी जोखिम भरा है. ऐसे हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बेहद खतरनाक होती है. यह गैस सिरदर्द, चक्कर, घुटन, उलझन, बेहोशी तक पैदा कर सकती है. बंद कमरे में यह गैस जानलेवा भी हो सकती है.
अगर किसी के घर में गैस वाला हीटर है, तो यह और भी जोखिम भरा है. ऐसे हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बेहद खतरनाक होती है. यह गैस सिरदर्द, चक्कर, घुटन, उलझन, बेहोशी तक पैदा कर सकती है. बंद कमरे में यह गैस जानलेवा भी हो सकती है.
7/7
हीटर हवा की नमी कम करता है, जिससे आंखें सूख जाती हैं. जिससे आंखों में खुजली, लाल होना, जलन, बार-बार पानी आना जैसे समस्याएं होने लगती हैं. बाल भी सूखे और कमजोर होने लगते हैं, डैंड्रफ बढ़ जाता है, बाल झड़ते हैं और स्कैल्प में खुजली होती है.
हीटर हवा की नमी कम करता है, जिससे आंखें सूख जाती हैं. जिससे आंखों में खुजली, लाल होना, जलन, बार-बार पानी आना जैसे समस्याएं होने लगती हैं. बाल भी सूखे और कमजोर होने लगते हैं, डैंड्रफ बढ़ जाता है, बाल झड़ते हैं और स्कैल्प में खुजली होती है.
Published at : 29 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Tags :
Room Heater Room Heater Using Tips Heater At Night Harm Caused By Heater

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को खूबसूरती से मैनेज करते थे धर्मेंद्र, जब बेटी ईशा देओल ने पिता की तारीफ की थी
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indonesia Weather Update: पुल तबाह ...सड़कें बर्बाद... बाढ़ के प्रकोप से डर गए लोग, रेस्क्यू जारी
हर खर्च पर मिलेगा सीधा फायदा! BOBCARD का दमदार Cashback Credit Card | Super Savings Trick 2025|
Indonesia में तूफान से मरने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी, 180 तक पहुंचा आंकड़ा । BREAKING NEWS
Sri Lanka में आए Cyclone Ditwah को लेकर भारतीय तटीय राज्यों में हाई अलर्ट । BREAKING NEWS
रेडिएशन खतरे की जद में आ गई भारतीय विमान सेवा, समझिए ठीक नहीं हुआ तो क्या हो सकता है ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
'बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद', सीएम योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
बॉलीवुड
दोनों पत्नियों हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को खूबसूरती से मैनेज करते थे धर्मेंद्र, जब बेटी ईशा देओल ने पिता की तारीफ की थी
दोनों पत्नियों और परिवार को धर्मेंद्र ने खूबसूरती से किया था मैनेज, जब ईशा देओल ने कही थी ये बात
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
नौकरी
Punjab Jobs 2025: पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस
अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget