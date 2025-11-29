एक्सप्लोरर
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
रात में ठंड से राहत पाने का सबसे आसान तरीका हीटर ऑन करके सो जाना लगता है. कई लोग इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं, लेकिन रातभर जलता हुआ हीटर आपको जितना आराम देता है उतने इसके नुकसान भी हैं.
सर्दियां जैसे ही दस्तक देती हैं, लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए कई तरह के उपाय करने लगते हैं. कम्बल, गर्म कपड़े, सूप, चाय और इस मौसम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज रूम हीटर है. रात में ठंड से राहत पाने का सबसे आसान तरीका हीटर ऑन करके सो जाना लगता है कई लोग इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं. लेकिन रात भर जलता हुआ हीटर आपको जितना आराम देता है, उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ खतरा पैदा कर सकता है.
Published at : 29 Nov 2025 01:41 PM (IST)
