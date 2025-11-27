एक और बात याद रखें, कांच के पीछे बैठकर धूप में रहने से विटामिन D नहीं बनता, क्योंकि UVB किरणें खिड़कियों से सीधे अंदर नहीं आतीं. इसलिए धूप लेने का मकसद हो तो कुछ समय खुली जगह में रहना जरूरी है. और हां, सनस्क्रीन का इस्तेमाल विटामिन D को पूरी तरह बंद नहीं करता, यह सिर्फ सुरक्षा देता है, इसलिए धूप में लंबे समय रहना हो तो इसे लगाना ही चाहिए.