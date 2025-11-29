अचानक से क्यों कम हो जाता है शुगर लेवल, ये किस बीमारी का संकेत?

शुगर कम होने पर अगर मरीज होश में है तो 20 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तुरंत दें. जैसे जूस, फल, या ग्लूकोज टैबलेट. वहीं अगर मरीज बेहोश है तो खाना कभी भी न दें, बल्कि घर पर ग्लूकागन इंजेक्शन का यूज करें. इसके अलावा आधे घंटे बाद फिर से शुगर लेवल चेक करें. अगर सुधार नहीं होता, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं.