एक्सप्लोरर
अचानक से क्यों कम हो जाता है शुगर लेवल, ये किस बीमारी का संकेत?
शुगर का अचानक कम होना अक्सर डायबिटीज के मरीजों में देखा जाता है, लेकिन यह अन्य लोगों में भी हो सकता है. अगर सही समय पर इसे नहीं पहचाना और इलाज नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है.
शुगर हमारे शरीर की एनर्जी का मुख्य स्रोत है. शरीर के हर अंग और दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए नियमित और संतुलित शुगर लेवल की जरूरत होती है. कभी-कभी कुछ कारणों से शुगर अचानक कम हो जाती है. इसे Hypoglycemia कहा जाता है, जब शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, तो यह शरीर में खतरनाक स्थिति भी पैदा कर सकता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Nov 2025 10:29 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
हेल्थ
6 Photos
सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी
हेल्थ
7 Photos
Delhi-NCR के लोगों में हो सकती है इस विटामिन की कमी? दिक्कत होने से पहले जानें बचने का तरीका
हेल्थ
7 Photos
कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
हेल्थ
7 Photos
घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
हेल्थ
6 Photos
सर्दियों में किस वक्त लें धूप, जिससे ज्यादा से ज्यादा मिले विटामिन डी? स्किन को भी नहीं होगा नुकसान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion