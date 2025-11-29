हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी

सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी

Weak Heart Pump Function: आजकल कई बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उनमें से एक है हार्ट की बीमारी. अगर आपको भी सूज का फीता बांधते समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 29 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Weak Heart Pump Function: आजकल कई बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उनमें से एक है हार्ट की बीमारी. अगर आपको भी सूज का फीता बांधते समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए.

क्या आपको झुककर जूते बांधने या नीचे से कोई चीज उठाने पर अचानक सांस फूलने लगती है? कई लोग इसे छोटी-सी आदत या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट अब इसे गंभीर चेतावनी मान रहे हैं. ये छोटी-सी तकलीफ दिल की बड़ी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकती है.

अमेरिका के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने बताया कि झुकते ही आने वाली सांस की कमी जिसे बेंडोपीना कहा जाता है, वह दिल की सेहत बिगड़ने का शुरुआती अलार्म हो सकता है. कई बार यह परेशानी सीने में दर्द या सूजन जैसी सामान्य हार्ट फेलियर की शिकायतों से पहले दिखाई देती है.
बेंडोपीना वह स्थिति है जब झुकने के कुछ ही सेकंड के भीतर सांस फूलने लगती है. यह जूते पहनते समय, मोजे चढ़ाते समय या फर्श से कोई चीज उठाते वक्त महसूस होती है. जैसे ही व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, तकलीफ कम हो जाती है. यह पैटर्न बताता है कि दिल बढ़ते प्रेशर को संभाल नहीं पा रहा.
जब शरीर झुकता है, तो पेट और पैरों से खून तेजी से वापस दिल की ओर लौटता है. अगर दिल पहले से कमजोर है और पंपिंग क्षमता कम है, तो यह अतिरिक्त दबाव तुरंत सांस फूलने का कारण बन सकता है. डॉ. यारानोव बताते हैं कि ऐसे छोटे संकेत अक्सर दिल का मैसेज होते हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं.
2014 में एक स्टडी में पहली बार बेंडोपीना पर ध्यान दिया गया था. हार्ट फेलियर वाले 102 मरीजों में करीब 28 फीसदी को झुकने पर सांस फूलती थी. जांच में पाया गया कि इनके दिल में फिलिंग प्रेशर ज्यादा था, यानी दिल अचानक बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम को संभाल नहीं पा रहा था.
बाद की स्टडीज में भी यही पैटर्न सामने आया. एक रिसर्च में देखा गया कि जिन मरीजों को बेंडोपीना था, उनमें दिल की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम अगले तीन महीनों में काफी ज्यादा था. यानी यह लक्षण सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आगे आने वाले खतरे का संकेत भी है.
नई रिसर्च में यह भी दिखा कि कुछ लोगों में झुकने पर ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है, भले ही सांस फूलना दिखाई न दे. इसे बेंडिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन इंडेक्स कहा गया. ऐसे मरीजों में दो साल के भीतर हार्ट फेलियर की जटिलताए बढ़ने की संभावना ज्यादा पाई गई.
Published at : 29 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Shortness Of Breath While Bending Early Signs Of Heart Failure Heart Failure Warning Symptoms

