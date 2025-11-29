सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी

जब शरीर झुकता है, तो पेट और पैरों से खून तेजी से वापस दिल की ओर लौटता है. अगर दिल पहले से कमजोर है और पंपिंग क्षमता कम है, तो यह अतिरिक्त दबाव तुरंत सांस फूलने का कारण बन सकता है. डॉ. यारानोव बताते हैं कि ऐसे छोटे संकेत अक्सर दिल का मैसेज होते हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं.