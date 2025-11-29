एक्सप्लोरर
सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी
Weak Heart Pump Function: आजकल कई बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उनमें से एक है हार्ट की बीमारी. अगर आपको भी सूज का फीता बांधते समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए.
क्या आपको झुककर जूते बांधने या नीचे से कोई चीज उठाने पर अचानक सांस फूलने लगती है? कई लोग इसे छोटी-सी आदत या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट अब इसे गंभीर चेतावनी मान रहे हैं. ये छोटी-सी तकलीफ दिल की बड़ी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Nov 2025 06:58 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी
हेल्थ
7 Photos
Delhi-NCR के लोगों में हो सकती है इस विटामिन की कमी? दिक्कत होने से पहले जानें बचने का तरीका
हेल्थ
7 Photos
कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
हेल्थ
7 Photos
घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
हेल्थ
6 Photos
सर्दियों में किस वक्त लें धूप, जिससे ज्यादा से ज्यादा मिले विटामिन डी? स्किन को भी नहीं होगा नुकसान
हेल्थ
6 Photos
क्या आप भी रोजाना स्किप कर देती हैं ब्रेकफास्ट, जानें अपने कितने अंगों को कर रहीं तबाह?
हेल्थ
7 Photos
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
सावधान! क्या जूते का फीता बांधते वक्त फूलने लगती है आपकी सांस, हो सकती है यह गंभीर बीमारी
हेल्थ
7 Photos
Delhi-NCR के लोगों में हो सकती है इस विटामिन की कमी? दिक्कत होने से पहले जानें बचने का तरीका
एबीपी लाइव
Opinion