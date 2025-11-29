हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थRepeat Test Guidelines: कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?

Repeat Test Guidelines: कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?

When to Repeat Health Tests: उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में तमाम बीमारियां घर करने लगती हैं. ऐसे में सवाल आता है कि एक मेडिकल टेस्ट के बाद दूसरा कितने दिनों के बाद करवाना चाहिए. चलिए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 08:11 AM (IST)
When to Repeat Health Tests: उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में तमाम बीमारियां घर करने लगती हैं. ऐसे में सवाल आता है कि एक मेडिकल टेस्ट के बाद दूसरा कितने दिनों के बाद करवाना चाहिए. चलिए जानते हैं.

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती होती है तो सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ती. यहीं से शरीर अपनी छोटी-छोटी चेतावनियां देना शुरू कर देता है. ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है और तनाव धीरे-धीरे असर दिखाने लगता है. 30 के बाद हम बाहरी तौर पर लोग सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर कई बीमारियों की शुरुआत इसी उम्र में होती है.

ज्यादातर लोग मानते हैं कि ठीक महसूस हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन असली परेशानी यही है कई गंभीर बीमारियां शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखातीं. हाई BP, शुगर, फैटी लिवर या थायरॉयड जैसी दिक्कतें सालों तक चुपचाप बढ़ती रहती हैं. नियमित जांचें ही बताती हैं कि अंदर क्या चल रहा है.
ज्यादातर लोग मानते हैं कि ठीक महसूस हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन असली परेशानी यही है कई गंभीर बीमारियां शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखातीं. हाई BP, शुगर, फैटी लिवर या थायरॉयड जैसी दिक्कतें सालों तक चुपचाप बढ़ती रहती हैं. नियमित जांचें ही बताती हैं कि अंदर क्या चल रहा है.
30 के बाद डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसका कोई तय नियम नहीं है, लेकिन साल में एक बार बेसिक चेकअप करवाना समझदारी है. अगर परिवार में डायबिटीज, मोटापा या तनाव जैसी समस्याएं हैं, तो हर 6 महीने में जांच करवाना और भी बेहतर माना जाता है. महिलाओं को गाइनेकोलॉजिस्ट से सालभर जांच कराने की सलाह दी जाती है.
30 के बाद डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसका कोई तय नियम नहीं है, लेकिन साल में एक बार बेसिक चेकअप करवाना समझदारी है. अगर परिवार में डायबिटीज, मोटापा या तनाव जैसी समस्याएं हैं, तो हर 6 महीने में जांच करवाना और भी बेहतर माना जाता है. महिलाओं को गाइनेकोलॉजिस्ट से सालभर जांच कराने की सलाह दी जाती है.
ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दो ऐसी चीजें हैं जो अक्सर बिना संकेत दिए बढ़ जाती हैं. कई लोग सिर्फ एक रूटीन चेकअप में पता लगाते हैं कि उनका BP या शुगर हाई है. इसलिए BP की जांच हर 6 से 12 महीने और ब्लड शुगर साल में एक बार जरूर करानी चाहिए, खासकर अगर परिवार में डायबिटीज का हिस्ट्री हो तो.
ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दो ऐसी चीजें हैं जो अक्सर बिना संकेत दिए बढ़ जाती हैं. कई लोग सिर्फ एक रूटीन चेकअप में पता लगाते हैं कि उनका BP या शुगर हाई है. इसलिए BP की जांच हर 6 से 12 महीने और ब्लड शुगर साल में एक बार जरूर करानी चाहिए, खासकर अगर परिवार में डायबिटीज का हिस्ट्री हो तो.
लिपिड प्रोफाइल 30 के बाद बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि असंतुलित खानपान और बैठकर काम करने की आदत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है. पतले लोग या शाकाहारी भी खराब कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल जांच करवाना दिल की सुरक्षा के लिए अहम है.
लिपिड प्रोफाइल 30 के बाद बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि असंतुलित खानपान और बैठकर काम करने की आदत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है. पतले लोग या शाकाहारी भी खराब कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल जांच करवाना दिल की सुरक्षा के लिए अहम है.
लिवर और किडनी पर असर अक्सर बिना ध्यान दिए बढ़ता रहता है. दवाएं, तनाव, पैकेज्ड खाना और शराब इनके लिए नुकसानदेह हैं. इसलिए LFT और KFT को सालाना चेकअप में शामिल करना चाहिए. वहीं थायरॉयड, विटामिन D और B12 की कमी आजकल आम है, इसलिए इनकी जांच भी साल में एक बार कराना फायदेमंद है.
लिवर और किडनी पर असर अक्सर बिना ध्यान दिए बढ़ता रहता है. दवाएं, तनाव, पैकेज्ड खाना और शराब इनके लिए नुकसानदेह हैं. इसलिए LFT और KFT को सालाना चेकअप में शामिल करना चाहिए. वहीं थायरॉयड, विटामिन D और B12 की कमी आजकल आम है, इसलिए इनकी जांच भी साल में एक बार कराना फायदेमंद है.
30 की उम्र के बाद कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है, खासकर अगर परिवार में किसी तरह का मामला हो. महिलाओं को हर 3 साल में पैप स्मीयर और नियमित ब्रेस्ट एग्जाम करवाना चाहिए, जबकि पुरुषों को सालाना टेस्टिकुलर एग्जाम की सलाह दी जाती है. समय पर की गई जांचें कई जानलेवा बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पकड़ लेती हैं.
30 की उम्र के बाद कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है, खासकर अगर परिवार में किसी तरह का मामला हो. महिलाओं को हर 3 साल में पैप स्मीयर और नियमित ब्रेस्ट एग्जाम करवाना चाहिए, जबकि पुरुषों को सालाना टेस्टिकुलर एग्जाम की सलाह दी जाती है. समय पर की गई जांचें कई जानलेवा बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पकड़ लेती हैं.
Published at : 29 Nov 2025 08:11 AM (IST)
