30 की उम्र के बाद कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है, खासकर अगर परिवार में किसी तरह का मामला हो. महिलाओं को हर 3 साल में पैप स्मीयर और नियमित ब्रेस्ट एग्जाम करवाना चाहिए, जबकि पुरुषों को सालाना टेस्टिकुलर एग्जाम की सलाह दी जाती है. समय पर की गई जांचें कई जानलेवा बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पकड़ लेती हैं.