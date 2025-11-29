एक्सप्लोरर
सर्दी शुरू होते ही फटने लगी हैं एड़ियां, दिक्कत बढ़ने से पहले कर लीजिए ये काम
शुरुआत में यह सिर्फ सूखापन लगता है, लेकिन ध्यान न देने पर दरारें गहरी हो जाती हैं, चलने-फिरने में दर्द होता है और कभी-कभी खून भी निकलने लगता है.
ठंड का मौसम अपने साथ आराम तो लाता है, लेकिन इसी मौसम में हमारी स्किन सबसे जल्दी सूखती भी है. खासकर पैर की एड़ियां, जहां स्किन मोटी होती है और नमी कम मिलने पर जल्दी फटने लगती है. शुरुआत में यह सिर्फ सूखापन लगता है, लेकिन ध्यान न देने पर दरारें गहरी हो जाती हैं, चलने-फिरने में दर्द होता है और कभी-कभी खून भी निकलने लगता है. अच्छी बात यह है कि एड़ियों का इलाज घर पर ही बहुत आसानी से किया जा सकता है. बस थोड़ी-सी नियमित देखभाल, सही सफाई और मॉइस्चराइजिंग आपकी एड़ियों को फिर से मुलायम, साफ और सुंदर बना सकती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Nov 2025 11:39 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
