सर्दी शुरू होते ही फटने लगी हैं एड़ियां, दिक्कत बढ़ने से पहले कर लीजिए ये काम

सर्दी शुरू होते ही फटने लगी हैं एड़ियां, दिक्कत बढ़ने से पहले कर लीजिए ये काम

शुरुआत में यह सिर्फ सूखापन लगता है, लेकिन ध्यान न देने पर दरारें गहरी हो जाती हैं, चलने-फिरने में दर्द होता है और कभी-कभी खून भी निकलने लगता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 11:39 AM (IST)
शुरुआत में यह सिर्फ सूखापन लगता है, लेकिन ध्यान न देने पर दरारें गहरी हो जाती हैं, चलने-फिरने में दर्द होता है और कभी-कभी खून भी निकलने लगता है.

ठंड का मौसम अपने साथ आराम तो लाता है, लेकिन इसी मौसम में हमारी स्किन सबसे जल्दी सूखती भी है. खासकर पैर की एड़ियां, जहां स्किन मोटी होती है और नमी कम मिलने पर जल्दी फटने लगती है. शुरुआत में यह सिर्फ सूखापन लगता है, लेकिन ध्यान न देने पर दरारें गहरी हो जाती हैं, चलने-फिरने में दर्द होता है और कभी-कभी खून भी निकलने लगता है. अच्छी बात यह है कि एड़ियों का इलाज घर पर ही बहुत आसानी से किया जा सकता है. बस थोड़ी-सी नियमित देखभाल, सही सफाई और मॉइस्चराइजिंग आपकी एड़ियों को फिर से मुलायम, साफ और सुंदर बना सकती है.

सर्दियों में एड़ियों की देखभाल की पहली सीढ़ी सही सफाई है. इसके लिए एक बाल्टी हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालें. अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें. इससे एड़ियों की डेड और हार्ड स्किन नरम हो जाती है. इसके बाद हल्के हाथों से प्यूमिक स्टोन या ब्रश से रगड़ें. यह तरीका सूखापन कम करता है और पैरों को आराम देता है.
सर्दियों में एड़ियों की देखभाल की पहली सीढ़ी सही सफाई है. इसके लिए एक बाल्टी हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालें. अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें. इससे एड़ियों की डेड और हार्ड स्किन नरम हो जाती है. इसके बाद हल्के हाथों से प्यूमिक स्टोन या ब्रश से रगड़ें. यह तरीका सूखापन कम करता है और पैरों को आराम देता है.
नारियल तेल एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है. रात में सोने से पहले पैर धोकर अच्छी तरह सुखाएं. अब एड़ियों पर नारियल तेल लगाकर 5 मिनट मसाज करें. यह स्किन की गहराई तक जाकर नमी बनाए रखता है और फटी दरारों को भरने में मदद करता है. रोज करने पर एड़ियां जल्दी ठीक होती हैं.
नारियल तेल एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है. रात में सोने से पहले पैर धोकर अच्छी तरह सुखाएं. अब एड़ियों पर नारियल तेल लगाकर 5 मिनट मसाज करें. यह स्किन की गहराई तक जाकर नमी बनाए रखता है और फटी दरारों को भरने में मदद करता है. रोज करने पर एड़ियां जल्दी ठीक होती हैं.
नींबू में मौजूद नेचुरल एसिड डेड स्किन हटाता है, जबकि वैसलीन पैरों को कोमल बनाती है. एक चम्मच वैसलीन में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाएं. रात में एड़ियों पर लगाकर मोजें पहन लें. यह मिश्रण रातभर स्किन को पोषण देता है और दरारें जल्दी भरने में मदद करता है.
नींबू में मौजूद नेचुरल एसिड डेड स्किन हटाता है, जबकि वैसलीन पैरों को कोमल बनाती है. एक चम्मच वैसलीन में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाएं. रात में एड़ियों पर लगाकर मोजें पहन लें. यह मिश्रण रातभर स्किन को पोषण देता है और दरारें जल्दी भरने में मदद करता है.
ग्लिसरीन और गुलाबजल का आसान मिक्सचर, यह नुस्खा बहुत पुराना है. लेकिन आज भी उतना ही प्रभावी है. इसमें दो चम्मच ग्लिसरीन में एक चम्मच गुलाबजल मिलाकर एड़ियों पर लगाएं. ग्लिसरीन स्किन में नमी भरता है और गुलाब जल ठंडक और मुलायम हट देता है. अगर एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हो, तो इसे रोजाना यूज करें.
ग्लिसरीन और गुलाबजल का आसान मिक्सचर, यह नुस्खा बहुत पुराना है. लेकिन आज भी उतना ही प्रभावी है. इसमें दो चम्मच ग्लिसरीन में एक चम्मच गुलाबजल मिलाकर एड़ियों पर लगाएं. ग्लिसरीन स्किन में नमी भरता है और गुलाब जल ठंडक और मुलायम हट देता है. अगर एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हो, तो इसे रोजाना यूज करें.
पका केला स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर है. जिसमें एक पका केला मैश कर पेस्ट बनाएं. इसे एड़ियों पर 15–20 मिनट लगाकर छोड़ दें फिर गुनगुने पानी से धो लें. केले में मौजूद विटामिन स्किन को नरम और चिकना बनाते हैं। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगता है.
पका केला स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर है. जिसमें एक पका केला मैश कर पेस्ट बनाएं. इसे एड़ियों पर 15–20 मिनट लगाकर छोड़ दें फिर गुनगुने पानी से धो लें. केले में मौजूद विटामिन स्किन को नरम और चिकना बनाते हैं। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगता है.
अक्सर लोग एड़ियों की देखभाल में यह कदम भूल जाते हैं. नहाने या पैर धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है. गीली या नमी वाली एड़ियां और ज्यादा फटने लगती हैं. साफ-सुथरे और सूखे पैर एड़ियां फटने की समस्या को काफी कम कर देते हैं.
अक्सर लोग एड़ियों की देखभाल में यह कदम भूल जाते हैं. नहाने या पैर धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है. गीली या नमी वाली एड़ियां और ज्यादा फटने लगती हैं. साफ-सुथरे और सूखे पैर एड़ियां फटने की समस्या को काफी कम कर देते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 11:39 AM (IST)
