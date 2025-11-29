सर्दी शुरू होते ही फटने लगी हैं एड़ियां, दिक्कत बढ़ने से पहले कर लीजिए ये काम

सर्दियों में एड़ियों की देखभाल की पहली सीढ़ी सही सफाई है. इसके लिए एक बाल्टी हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालें. अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें. इससे एड़ियों की डेड और हार्ड स्किन नरम हो जाती है. इसके बाद हल्के हाथों से प्यूमिक स्टोन या ब्रश से रगड़ें. यह तरीका सूखापन कम करता है और पैरों को आराम देता है.