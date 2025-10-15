हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थअचानक आ जाए हार्ट अटैक तो क्या करें? ये 5 टिप्स बचा लेंगे आपकी जान

अचानक आ जाए हार्ट अटैक तो क्या करें? ये 5 टिप्स बचा लेंगे आपकी जान

2024 से 2025 के बीच कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि लगभग आधे हार्ट अटैक के मरीज उस समय अकेले थे, जिससे उन्हें तुरंत मेडिकल मदद नहीं मिल पाई. कई बार इसी वजह से उनकी जान चली गई.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Oct 2025 06:30 PM (IST)
2024 से 2025 के बीच कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि लगभग आधे हार्ट अटैक के मरीज उस समय अकेले थे, जिससे उन्हें तुरंत मेडिकल मदद नहीं मिल पाई. कई बार इसी वजह से उनकी जान चली गई.

हार्ट अटैक आज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया. अब यह युवा लोगों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है. 2024 से 2025 के बीच कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि लगभग आधे हार्ट अटैक के मरीज उस समय अकेले थे, जिससे उन्हें तुरंत मेडिकल मदद नहीं मिल पाई. कई बार इसी वजह से उनकी जान चली गई. इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको अचानक हार्ट अटैक आ रहा हो और आप अकेले हों तो क्या करना चाहिए क्योंकि समय रहते उठाए गए सही कदम आपकी जान बचा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो कौन से 5 टिप्स आपकी जान बचा लेंगे.

1/7
अगर आपको लगे कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले 108 या अपने नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवा को फोन करें, खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल न जाएं, क्योंकि रास्ते में हालत और बिगड़ सकती है.
अगर आपको लगे कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले 108 या अपने नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवा को फोन करें, खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल न जाएं, क्योंकि रास्ते में हालत और बिगड़ सकती है.
2/7
अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो जितना हो सके शरीर को आराम दें,किसी कुर्सी पर बैठ जाएं या जमीन पर लेट जाएं. शरीर को ज्यादा हिलाना नहीं है, इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ेगा.
अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो जितना हो सके शरीर को आराम दें,किसी कुर्सी पर बैठ जाएं या जमीन पर लेट जाएं. शरीर को ज्यादा हिलाना नहीं है, इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ेगा.
3/7
अगर घर में सामान्य एस्पिरिन 300 mg है और आपको इससे एलर्जी नहीं है, तो एक गोली चबा लें. यह खून को पतला करने में मदद करती है और थक्का बनने से रोकती है.
अगर घर में सामान्य एस्पिरिन 300 mg है और आपको इससे एलर्जी नहीं है, तो एक गोली चबा लें. यह खून को पतला करने में मदद करती है और थक्का बनने से रोकती है.
4/7
अगर आप दिल के मरीज हैं और डॉक्टर ने आपको नाइट्रोग्लिसरीन दी है, तो उसे डॉक्टर की सलाह अनुसार लें. यह दवा दिल की धमनियों को खोलने में मदद करती है.
अगर आप दिल के मरीज हैं और डॉक्टर ने आपको नाइट्रोग्लिसरीन दी है, तो उसे डॉक्टर की सलाह अनुसार लें. यह दवा दिल की धमनियों को खोलने में मदद करती है.
5/7
अगर आप अकेले हैं, तो घर का दरवाजा खुला छोड़ दें ताकि एंबुलेंस या मदद करने वाला अंदर आ सके. धीरे-धीरे गहरी सांस लें. यह आपको शांत रखेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा बेहतर कर सकता है.
अगर आप अकेले हैं, तो घर का दरवाजा खुला छोड़ दें ताकि एंबुलेंस या मदद करने वाला अंदर आ सके. धीरे-धीरे गहरी सांस लें. यह आपको शांत रखेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा बेहतर कर सकता है.
6/7
हार्ट अटैक कुछ आम लक्षण होते हैं. जैसे सीने में दबाव या भारीपन, जो कुछ मिनटों तक लगातार रहे या आता-जाता रहे, यह दर्द जबड़े, कंधे, बाजू या पीठ तक भी फैल सकता है,सांस फूलना, घबराहट, पसीना आना, उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना, डायबिटीज के मरीजों और महिलाओं में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, अपच, या पीठ में दर्द. अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हों, तो इसे नजरअंदाज न करें.
हार्ट अटैक कुछ आम लक्षण होते हैं. जैसे सीने में दबाव या भारीपन, जो कुछ मिनटों तक लगातार रहे या आता-जाता रहे, यह दर्द जबड़े, कंधे, बाजू या पीठ तक भी फैल सकता है,सांस फूलना, घबराहट, पसीना आना, उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना, डायबिटीज के मरीजों और महिलाओं में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, अपच, या पीठ में दर्द. अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हों, तो इसे नजरअंदाज न करें.
7/7
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोज का खाना बैलेंस और पोषणयुक्त हो, जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और ओमेगा-3 से भरपूर चीजें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लें, तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या म्यूजिक का सहारा लें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें.
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोज का खाना बैलेंस और पोषणयुक्त हो, जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और ओमेगा-3 से भरपूर चीजें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लें, तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या म्यूजिक का सहारा लें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें.
Published at : 15 Oct 2025 06:30 PM (IST)
Photo Gallery

