अचानक आ जाए हार्ट अटैक तो क्या करें? ये 5 टिप्स बचा लेंगे आपकी जान

हार्ट अटैक कुछ आम लक्षण होते हैं. जैसे सीने में दबाव या भारीपन, जो कुछ मिनटों तक लगातार रहे या आता-जाता रहे, यह दर्द जबड़े, कंधे, बाजू या पीठ तक भी फैल सकता है,सांस फूलना, घबराहट, पसीना आना, उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना, डायबिटीज के मरीजों और महिलाओं में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, अपच, या पीठ में दर्द. अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हों, तो इसे नजरअंदाज न करें.