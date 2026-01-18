एक्सप्लोरर
चेहरे की स्किन हो रही खराब? गंदे तकिये की वजह से हो सकते हैं पिंपल-एलर्जी, जानें बचने का तरीका
हम रोजाना 6 से 8 घंटे अपने तकिये पर सोते हैं. अगर तकिये का कवर गंदा हो और उसे समय-समय पर साफ न किया जाए, तो यह हमारी स्किन के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है.
हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा हेल्दी, साफ और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए हम तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स और उपाय अपनाते हैं. लेकिन अक्सर हम एक छोटी सी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारी स्किन पर बड़ा असर डाल सकती है. वह तकिये का कवर है. हम रोजाना 6 से 8 घंटे अपने तकिये पर सोते हैं. अगर तकिये का कवर गंदा हो और उसे समय-समय पर साफ न किया जाए, तो यह हमारी स्किन के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है. तो आइए जानते हैं गंदे तकिये के कवर के नुकसान और उनसे बचने के आसान तरीके क्या हैं.
Published at : 18 Jan 2026 08:35 AM (IST)
