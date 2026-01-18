हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चेहरे की स्किन हो रही खराब? गंदे तकिये की वजह से हो सकते हैं पिंपल-एलर्जी, जानें बचने का तरीका

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jan 2026 08:35 AM (IST)
हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा हेल्दी, साफ और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए हम तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स और उपाय अपनाते हैं. लेकिन अक्सर हम एक छोटी सी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारी स्किन पर बड़ा असर डाल सकती है. वह तकिये का कवर है. हम रोजाना 6 से 8 घंटे अपने तकिये पर सोते हैं. अगर तकिये का कवर गंदा हो और उसे समय-समय पर साफ न किया जाए, तो यह हमारी स्किन के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है. तो आइए जानते हैं गंदे तकिये के कवर के नुकसान और उनसे बचने के आसान तरीके क्या हैं.

तकिये का कवर पसीने, ऑयल्स, धूल और बैक्टीरिया से भरा रहता है. जब हम रात में इसका यूज करते हैं, तो ये बैक्टीरिया और ऑयल्स हमारे स्किन पोर्स में जम जाते हैं. इससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स जैसी समस्याएं होने लगती हैं. खासकर अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो यह और भी जल्दी हो सकता है.
अगर आपकी स्किन थकी-थकी और बेजान लग रही है, तो इसके पीछे तकिये का गंदा कवर हो सकता है. गंदे कवर से आपकी स्किन की नेचुरल चमक धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. इसलिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने के बाद भी आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं दिखती.
Published at : 18 Jan 2026 08:35 AM (IST)
Skin Care Tips Dirty Pillow Cover Bad Facial Skin Clean Pillow Cover

हेल्थ फोटो गैलरी

