चेहरे की स्किन हो रही खराब? गंदे तकिये की वजह से हो सकते हैं पिंपल-एलर्जी, जानें बचने का तरीका

तकिये का कवर पसीने, ऑयल्स, धूल और बैक्टीरिया से भरा रहता है. जब हम रात में इसका यूज करते हैं, तो ये बैक्टीरिया और ऑयल्स हमारे स्किन पोर्स में जम जाते हैं. इससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स जैसी समस्याएं होने लगती हैं. खासकर अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो यह और भी जल्दी हो सकता है.