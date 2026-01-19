अमेरिका की 86 प्रतिशत जनता इस बात के खिलाफ है कि प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करें. ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 70 प्रतिशत सपोर्टर्स भी ऐसा नहीं चाहते हैं. वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की तैयारी में हैं और उन्होंने धमकी दी है कि वह फरवरी से 8 यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) का हिस्सा हैं. फ्रांस और ब्रिटेन ने खुलकर ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है.

सीबीएस न्यूज सर्वे के अनुसार रिपब्लिकन के 30 प्रतिशत वोटर अमेरिकी सेना के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 70 प्रतिशत वोटर्स इसके विरोध में हैं. एक और सर्वे में भी इसी तरह के आंकड़े सामने आए हैं. Quinnipiac University poll के अनुसार 95 प्रतिशत डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स, 94 प्रतिशत इंडीपेंडेंट वोटर्स और रिपब्लिकन पार्टी के 68 प्रतिशत वोटर्स ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध किया है.

ग्रीनलैंड NATO सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है. ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों के साथ ग्रीनलैंड की स्थिति पर बातचीत करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकते हैं.

नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया है. रविवार को उन्होंने कहा, 'यह ब्लैकमेलिंग है, ट्रंप और क्या कर रहे हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं है. ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो देशों को मनाने में ये पैतरे कोई मदद नहीं करने वाले हैं.'

शनिवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके कहा था कि वह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ग्रेट ब्रिटेन पर एक फरवरी से 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. ये देश ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास का हिस्सा हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद के लिए कोई समझौता नहीं होता है, तो एक जून से टैरिफ बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:-

'डेनमार्क, अब समय आ गया है', ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर दी चेतावनी, क्या करने वाले हैं?