एक्सप्लोरर
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
Antibiotic Resistance: पहले हमें अगर कोई दिक्कत होती थी, तो हम एंटीबायोटिक का यूज करते थे और वह ठीक हो जाते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. चलिए आपको बताते हैं क्यों.
एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी ने एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. रिसर्च में सामने आया है कि एसिनेटोबैक्टर बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन में दवाओं का असर तेजी से घट रहा है.
1/6
2/6
Published at : 16 Jan 2026 08:24 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
वजन घटाने के चक्कर में सेहत न बिगाड़ें, फिटनेस एक्सपर्ट ने बताए वेट लॉस के 4 सही मॉडल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion