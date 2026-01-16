स्टडी में इन इंफेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली 15 एंटीबायोटिक दवाओं की जांच की गई. चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 13 दवाओं पर बैक्टीरिया ने 40 प्रतिशत से ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया. एक दवा पर तो यह आंकड़ा 78 प्रतिशत तक पहुंच गया.