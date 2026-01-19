Bangladesh-Pakistan On ICC T20 World Cup 2026 Participation: भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को लेकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर कतरा मंडरा रहा है. बांग्लादेश लगातार वेन्यू बदलने की मांग कर रहा है. सुरक्षा कारणों का हवाला देखर वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) भी कम दिलचस्पी नहीं ले रही है.

पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से वहां की मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को लेकर पाकिस्तान भी अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा.

इस बार का टी20 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है और साथ में श्रीलंका भी मेजबानी कर रहा है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान का साथ बांग्लादेश ने मांगा - सूत्र

सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने सुरक्षा मुद्दों पर समर्थन के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा रुख अपनाया है. पाकिस्तान की Geo super tv की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि मेजबानी की जिम्मेदारियों के संबंध में किसी भी देश को दबाव या धमकियों का सामना नहीं करना चाहिए और उसने बांग्लादेश को इस मामले में पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है.

बांग्लादेश विवाद में पाकिस्तान को पहले से भी है दिलचस्पी

इस रिपोर्ट के आने से पहले भी बांग्लादेश वाले विवाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की दिलचस्पी देखने को मिली थी. पीसीबी ने 11 जनवरी, 2026 को ही टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जताई थी. पाकिस्तान ने अपनी इस इच्छा को बांग्लादेश के सुरक्षा वजहों के चलते भारत जाने से इनकार करने के फैसले के बाद व्यक्त किया था. हालांकि, बाद में पीसीबी के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी की इच्छा औपचारिक तौर पर नहीं, बल्कि श्रीलंका में स्टेडियम उपलब्ध नहीं होने के कंडीशन में पाकिस्तान में मैच कराने को लेकर इच्छा जताई थी.

पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट में पीसीबी के सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि पाकिस्तान के सभी स्टेडियम टी20 वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इसके पीछे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईसीसी महिला क्वालीफायर सहित प्रमुख आईसीसी आयोजनों में पाकिस्तान की सफल मेजबानी का तर्क भी दिया.