Places Dirtier Than A Toilet At Home: जिस तरह आप खुद को बीमारी से बचाने के लिए डेली अपने शरीर की साफ-सफाई करते हैं, उसी तरह घर की सफाई करने की जरूरत होती है. यह सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपकी सेहत और आराम से भी सीधा जुड़ी होती है. अक्सर लोग रोज झाड़ू-पोछा करते हैं, फिर भी घर की कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बैक्टीरिया, धूल और गंदगी तेजी से जमा हो जाती है. इसकी वजह यह नहीं कि आप सफाई ठीक से नहीं करते, चलिए आपको बताते हैं इन जगहों के बारे में.

किचन सिंक और नल के हैंडल

किचन सिंक को लोग अक्सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है,उन्हें लगता है कि यहां पानी रहता है इसलिए यह साफ भी रहता होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है. कई स्टडीज़ के मुताबिक किचन सिंक और नल के हैंडल पर टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं. रोज सिंक और नल को साफ करने से इंफेक्शन का खतरा कम होता है और बदबू भी नहीं आती. आप इसो हल्के डिसइंफेक्टेंट और गर्म पानी से इसे साफ़ करना काफी है.

चॉपिंग बोर्ड

चाहे लकड़ी का हो या प्लास्टिक का, चॉपिंग बोर्ड पर रोज़ सब्जी, फल और मांस काटे जाते हैं. इसमें बारीक दरारों के बीच बैक्टीरिया छिप जाते हैं, जो नजर नहीं आते. अगर इन्हें रोज साफ न किया जाए, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. इस्तेमाल करने के बाद गर्म पानी और साबुन से धोना और कभी-कभी नींबू या सिरके के पानी से साफ करना फायदेमंद होता है।

मोबाइल फोन और रिमोट

मोबाइल फोन, टीवी या एसी का रिमोट दिन में कई बार हाथ में आते हैं, वो भी बिना हाथ धोए. रिसर्च बताती है कि मोबाइल फोन पर टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं. रोज इन्हें साफ करने से हाथों से फैलने वाले कीटाणु कम होते हैं. माइक्रोफाइबर कपड़े और हल्के अल्कोहल से इन्हें पोंछना सुरक्षित तरीका है.

किचन स्पंज और डिश क्लॉथ

बर्तन साफ करने वाला स्पंज और कपड़ा खुद ही बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं, क्योंकि इनमें नमी और खाने के कण फंसे रहते हैं. अगर इन्हें रोज़ साफ न किया जाए, तो बदबू और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं. इन्हें गर्म पानी में धोना, समय-समय पर उबालना और नियमित रूप से बदलते रहना जरूरी है.

बाथरूम के नल और हैंडल

बाथरूम में नमी हमेशा बनी रहती है, जो बैक्टीरिया और फंगस के लिए सही माहौल बनाती है. नल, दरवाज़ों के हैंडल और साबुन रखने की जगहें रोज छुई जाती हैं. इन्हें रोजाना हल्के डिसइंफेक्टेंट से पोंछने से कीटाणुओं का फैलाव रुकता है और फंगस भी नहीं जमता.

टॉयलेट फ्लश हैंडल

यह शायद घर की सबसे गंदी जगहों में से एक है, क्योंकि हर बार फ्लश करने के दौरान इसे छुआ जाता है. अगर इसे रोज़ साफ न किया जाए, तो इंफेक्टेड फैलने का खतरा बढ़ जाता है. रोजाना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या वाइप से इसे साफ करना आदत में शामिल करना चाहिए.

लाइट स्विच और डोर हैंडल

लाइट स्विच और दरवाजों के हैंडल ऐसी जगहें हैं, जिन्हें हर कोई बार-बार छूता है, लेकिन साफ करना भूल जाता है. ये बैक्टीरिया को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं.

पालतू जानवरों के बर्तन

अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, तो आप उनको जिस बर्तन में खाना खिलाते हैं, उसको साफ रखा कीजिए. जब जानवर इनमें खाना खाते हैं, तो उनके लार इसमें जमा हो जाती है, जिसके चलते इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. अगर इसकी साफ-सफाई न की जाए, तो यह बाद में बीमारी का घर बन जाता है.

भले ही आप हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करें, लेकिन रोज की हल्की सफाई को नजरअंदाज न करें. थोड़ी-सी आदत और कुछ मिनट की मेहनत से घर साफ भी रहेगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे.

