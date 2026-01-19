हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHome Cleaning: घर की ये 8 जगहें हैं टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी, रोज सफाई जरूरी, वरना बीमार पड़ना तय!

Home Cleaning: घर की ये 8 जगहें हैं टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी, रोज सफाई जरूरी, वरना बीमार पड़ना तय!

How To Keep Home Germ Free: हम अक्सर घर के कुछ हिस्सों की रोज साफ-सफाई करते हैं और कुछ हिस्सों को इसलिए छोड़ देते हैं, इसमें कहां गंदगी होगी. चलिए ऐसी 8 जगहों के बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Jan 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

Places Dirtier Than A Toilet At Home: जिस तरह आप खुद को बीमारी से बचाने के लिए डेली अपने शरीर की साफ-सफाई करते हैं, उसी तरह घर की सफाई करने की जरूरत होती है. यह सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपकी सेहत और आराम से भी सीधा जुड़ी होती है. अक्सर लोग रोज झाड़ू-पोछा करते हैं, फिर भी घर की कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बैक्टीरिया, धूल और गंदगी तेजी से जमा हो जाती है. इसकी वजह यह नहीं कि आप सफाई ठीक से नहीं करते, चलिए आपको बताते हैं इन जगहों के बारे में. 

किचन सिंक और नल के हैंडल

किचन सिंक को लोग अक्सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है,उन्हें लगता है कि यहां पानी रहता है इसलिए यह साफ भी रहता होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है. कई स्टडीज़ के मुताबिक किचन सिंक और नल के हैंडल पर टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं. रोज सिंक और नल को साफ करने से इंफेक्शन का खतरा कम होता है और बदबू भी नहीं आती. आप इसो हल्के डिसइंफेक्टेंट और गर्म पानी से इसे साफ़ करना काफी है.

चॉपिंग बोर्ड

चाहे लकड़ी का हो या प्लास्टिक का, चॉपिंग बोर्ड पर रोज़ सब्जी, फल और मांस काटे जाते हैं. इसमें बारीक दरारों के बीच बैक्टीरिया छिप जाते हैं, जो नजर नहीं आते. अगर इन्हें रोज साफ न किया जाए, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है.  इस्तेमाल करने के बाद गर्म पानी और साबुन से धोना और कभी-कभी नींबू या सिरके के पानी से साफ करना फायदेमंद होता है।

मोबाइल फोन और रिमोट

मोबाइल फोन, टीवी या एसी का रिमोट दिन में कई बार हाथ में आते हैं, वो भी बिना हाथ धोए. रिसर्च बताती है कि मोबाइल फोन पर टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं. रोज इन्हें साफ करने से हाथों से फैलने वाले कीटाणु कम होते हैं. माइक्रोफाइबर कपड़े और हल्के अल्कोहल से इन्हें पोंछना सुरक्षित तरीका है.

किचन स्पंज और डिश क्लॉथ

बर्तन साफ करने वाला स्पंज और कपड़ा खुद ही बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं, क्योंकि इनमें नमी और खाने के कण फंसे रहते हैं. अगर इन्हें रोज़ साफ न किया जाए, तो बदबू और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं. इन्हें गर्म पानी में धोना, समय-समय पर उबालना और नियमित रूप से बदलते रहना जरूरी है.

बाथरूम के नल और हैंडल

बाथरूम में नमी हमेशा बनी रहती है, जो बैक्टीरिया और फंगस के लिए सही माहौल बनाती है. नल, दरवाज़ों के हैंडल और साबुन रखने की जगहें रोज छुई जाती हैं. इन्हें रोजाना हल्के डिसइंफेक्टेंट से पोंछने से कीटाणुओं का फैलाव रुकता है और फंगस भी नहीं जमता.

टॉयलेट फ्लश हैंडल

यह शायद घर की सबसे गंदी जगहों में से एक है, क्योंकि हर बार फ्लश करने के दौरान इसे छुआ जाता है. अगर इसे रोज़ साफ न किया जाए, तो इंफेक्टेड फैलने का खतरा बढ़ जाता है. रोजाना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या वाइप से इसे साफ करना आदत में शामिल करना चाहिए.

लाइट स्विच और डोर हैंडल

लाइट स्विच और दरवाजों के हैंडल ऐसी जगहें हैं, जिन्हें हर कोई बार-बार छूता है, लेकिन साफ करना भूल जाता है. ये बैक्टीरिया को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं.

पालतू जानवरों के बर्तन

अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, तो आप उनको जिस बर्तन में खाना खिलाते हैं, उसको साफ रखा कीजिए. जब जानवर इनमें खाना खाते हैं, तो उनके लार इसमें जमा हो जाती है, जिसके चलते इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. अगर इसकी साफ-सफाई न की जाए, तो यह बाद में बीमारी का घर बन जाता है. 

भले ही आप हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करें, लेकिन रोज की हल्की सफाई को नजरअंदाज न करें. थोड़ी-सी आदत और कुछ मिनट की मेहनत से घर साफ भी रहेगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे.

ये भी पढ़ें-Heart Attack After Stent: स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 19 Jan 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Dirtiest Places In Home Home Hygiene Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर, MVA में बड़े बदलाव की आहट! उद्धव-पवार की घटेगी ताकत?
विश्व
Iran-US Tension: 'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
Advertisement

वीडियोज

Noida Software Engineer Death: मदद की गुहार लगाता रहा Yuvraj, सिस्टम की लापरवाही ने ले ली जान |
Bihar News: Patna में नीट छात्रा की मौत के मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा! | Nitish Kumar
Prayagraj Magh Mela 2026: माघ मेले में बवाल, Avimukteshwaranand का धरना दूसरे दिन भी जारी | ABP News
Bihar News: Patna में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ… और सच क्यों छिपा? | Nitish Kumar
Noida Software Engineer Death:- मौत से जूझता रहा इंजीनियर, सिस्टम खामोश क्यों? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर, MVA में बड़े बदलाव की आहट! उद्धव-पवार की घटेगी ताकत?
विश्व
Iran-US Tension: 'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट 
26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट 
शिक्षा
CBSE Board Exams 2026 : प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड
प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड
हेल्थ
Aamir Khan Weight Loss: आमिर खान ने कैसे घटाया 18 किलो वजन? बिना जिम गए इन 10 चीजों से किया weight loss
आमिर खान ने कैसे घटाया 18 किलो वजन? बिना जिम गए इन 10 चीजों से किया weight loss
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget