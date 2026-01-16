एक्सपर्ट्स के अनुसार यह आदत फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ाने के साथ-साथ हार्ट प्रोब्लम का खतरा भी कई गुना बढ़ा देती है. ऐसे में स्मोकिंग का असर लगभग शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है, इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ना ही सबसे सही माना जाता है.