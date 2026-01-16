एक्सप्लोरर
दिल को बचाना है तो आज ही छोड़ दें ये 4 आदतें, हार्ट एक्सपर्ट ने बताया सेहत का सच
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्मोकिंग को शरीर के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक माना गया है. इसमें सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बल्कि वेपिंग और मारिजुआना भी शामिल है.
आमतौर पर हमारे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे खतरनाक चीजें ज्यादातर हमारी रोजाना की आदतों में ही छिपी होती है. यह आदतें धीरे-धीरे न सिर्फ दिल बल्कि पूरे शरीर पर बुरा असर डालती है और आगे चलकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है. वहीं अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इन्हें छोड़ दिया जाए, तो सेहत में बड़ा और पॉजिटिव बदलाव संभव है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी ही चार आदतों के बारे में बताते है, जिनसे दूरी बनाना हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है.
