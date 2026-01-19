हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aamir Khan Weight Loss: आमिर खान ने कैसे घटाया 18 किलो वजन? बिना जिम गए इन 10 चीजों से किया weight loss

How Aamir Khan Lost 18 Kg: आमिर खाने ने अपने वजन को 18 किलो कम किया है. जिसके बाद लोगों के अंदर जानने की जिज्ञासा बनी है कि आखिर उन्होंने इसको किस डाइट के जरिए किया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Jan 2026 11:07 AM (IST)
बॉलीवुड स्टार आमिर खान हाल के दिनों में अपने बदले हुए लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. वह पहले से कहीं ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. आमिर ने करीब 18 किलो वजन कम किया है. चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया.

आमिर ने बताया कि यह वजन घटाना किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था. उन्होंने सेहत से जुड़ी वजहों से अपनी डाइट बदली और इसका असर अपने आप दिखने लगा. यह बदलाव उनके लिए चौंकाने वाला भी रहा.
बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि नई डाइट उनके लिए जादू की तरह काम कर रही है. उन्होंने बताया कि यह सब बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के हुआ और वजन अपने आप कम होता चला गया.
Published at : 19 Jan 2026 11:07 AM (IST)
Aamir Khan Weight Loss Aamir Khan Lost 18 Kg Aamir Khan Anti Inflammatory Diet

