सरकारी ऐप पर छात्रों को मिल रहा है फ्री कोर्स का ऑफर,कल है रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन; जानें आवेदन की प्रक्रिया
SWAYAM प्लेटफॉर्म पर कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए 24 हफ्तों के फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं,ये कोर्स साइंस,आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए उपलब्ध हैं,यहां जानें पूरी डिटेल्स.
केंद्र सरकार के SWAYAM प्लेटफॉर्म पर कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए 24 हफ्तों के फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए गए हैं.ये कोर्स साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में उपलब्ध हैं.
Published at : 19 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Tags :Education SWAYAM Free OnlineCourses
