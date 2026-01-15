एक्सप्लोरर
Cauliflower Leaves: फूलगोभी की डंठल में होते हैं इतने विटामिन, 99% महिलाएं फेंक देती हैं इसे
Cauliflower Leaves Benefits: सर्दियों का मौसम गोभी और मटर का मौसम होता है, लोग इनको खूब खाते हैं.लेकिन क्या आपको पता है कि आप फूलगोभी के जिस ठंडल को फेंक देते हैं, वह उसमें कितना विटामिन होता है.
सर्दियों का मौसम आते ही फूलगोभी हर घर की रसोई में नजर आने लगती है. इसके स्वाद के तो हम सभी दीवाने हैं, लेकिन अक्सर इसके पत्ते और डंठल को बेकार समझकर फेंक देते हैं. जबकि इनमें भी कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं.
Published at : 15 Jan 2026 03:51 PM (IST)
हेल्थ
