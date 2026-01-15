हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cauliflower Leaves: फूलगोभी की डंठल में होते हैं इतने विटामिन, 99% महिलाएं फेंक देती हैं इसे

Cauliflower Leaves: फूलगोभी की डंठल में होते हैं इतने विटामिन, 99% महिलाएं फेंक देती हैं इसे

Cauliflower Leaves Benefits: सर्दियों का मौसम गोभी और मटर का मौसम होता है, लोग इनको खूब खाते हैं.लेकिन क्या आपको पता है कि आप फूलगोभी के जिस ठंडल को फेंक देते हैं, वह उसमें कितना विटामिन होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Cauliflower Leaves Benefits: सर्दियों का मौसम गोभी और मटर का मौसम होता है, लोग इनको खूब खाते हैं.लेकिन क्या आपको पता है कि आप फूलगोभी के जिस ठंडल को फेंक देते हैं, वह उसमें कितना विटामिन होता है.

सर्दियों का मौसम आते ही फूलगोभी हर घर की रसोई में नजर आने लगती है. इसके स्वाद के तो हम सभी दीवाने हैं, लेकिन अक्सर इसके पत्ते और डंठल को बेकार समझकर फेंक देते हैं. जबकि इनमें भी कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं.

फूलगोभी के पत्ते प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. ये बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करते हैं और उनकी लंबाई, वजन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं.
फूलगोभी के पत्ते प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. ये बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करते हैं और उनकी लंबाई, वजन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं.
इन पत्तों में अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है. फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
इन पत्तों में अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है. फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
Published at : 15 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Are Cauliflower Leaves Edible Cauliflower Leaves Benefits Benefits Of Cauliflower Leaves

हेल्थ फोटो गैलरी

