हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनावों का असर MVA पर भी पड़ सकता है. दावा है कि अलायंस में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पॉवर पर इसका असर पड़ सकता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव नतीजों से विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी के भीतर समीकरणों में बदलाव आने की संभावना है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) को उसके गढ़ पुणे में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने अपने गढ़ मुंबई में तो कड़ी टक्कर दी, लेकिन अन्य शहरों में उसका आधार सिकुड़ गया, वहीं कांग्रेस ने कई शहरों में अपनी पकड़ मजबूत की है.

अंतिम परिणामों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 29 नगर निकायों की कुल 2,869 सीट में से 1,425 सीट जीतीं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 399, कांग्रेस ने 324, अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने 167, शिवसेना (UBT) ने 155, NCP (शरद चंद्र पवार) ने 36, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने 13, बसपा ने छह, राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के साथ पंजीकृत दलों ने 129, गैर-मान्यता प्राप्त दलों ने 196 सीट पर और 19 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है.

कांग्रेस की बढ़ी ताकत?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में जब कांग्रेस ने चुनाव में कुल मिलाकर तीसरा स्थान हासिल किया और महा विकास आघाडी में अपने सहयोगी दलों शिवसेना (UBT) और NCP (SP) से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, तो यह स्थिति 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले समन्वय, सीट बंटवारे और नेतृत्व पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करेगी.

जहां शिवसेना (UBT) ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका की सत्ता गंवा दी और NCP (SP) को अजित पवार की NCP के साथ गठबंधन के बावजूद पुणे और पिंपरी-चिंचवड में अपने गढ़ गंवाने पड़े, वहीं कांग्रेस कोल्हापुर, चंद्रपुर और भिवंडी में सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल रही.

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी अब यह दावा करते हुए महाविकास आघाडी (एमवीए) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगी कि ठाकरे और पवार का 'क्षेत्रीय गौरव' कार्ड BJP की बढ़त को रोकने में विफल रहा.

विश्लेषकों के अनुसार, ठाकरे की पार्टी मुंबई में BJP की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनी हुई है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में उसका प्रभाव घट गया है, जो सीधे तौर पर एमवीए में वरिष्ठ साझेदार होने के उसके दावे को प्रभावित करेगा.

Maharashtra में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा हुआ!

विश्लेषकों ने बताया कि शिवसेना (UBT) और शिवसेना के बीच मतों के बंटवारे से कई वार्ड में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि ठाकरे की पार्टी भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखे हुए है, लेकिन एकजुट संगठनात्मक ढांचे के बिना इसे वार्ड स्तर पर जीत में बदलना चुनौती बना हुआ है.

विश्लेषकों ने कहा कि NCP (SP) सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, खासकर पुणे जिले में बुरी हार और अधिकतर शहरी क्षेत्रों में एक अंक में सीट मिलने के बाद, जिससे अब एमवीए के ‘वास्तुकार’ होने के उसके दावे पर सवाल उठ खड़ा हुआ है.

सीट संख्या से पता चलता है कि विपक्षी दलों में कांग्रेस अब एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में मौजूदगी है जो इसे अपने राष्ट्रीय एजेंडे को प्राथमिकता देने वाला सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी. इससे शिवसेना (UBT) और NCP (SP) को या तो सहायक भूमिका में रहने या विपक्षी वोट में तीन तरफा बंटवारे का जोखिम उठाना पड़ेगा.

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर ने कहा, 'NCP (SP) और शिवसेना (UBT) के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर कांग्रेस के साथ आएं, ताकि उनका चिह्न पूरे महाराष्ट्र में पहुंचे. 2029 के विधानसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन जिला परिषद के चुनावों से ही दोनों दलों को कांग्रेस के साथ मिलकर चलना होगा.'

MVA में बदलाव पर क्या है कांग्रेस, NCP, BJP का दावा?

BJP नेता माधव भंडारी ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल जमीनी हकीकत से दूर हैं. उन्होंने कहा कि विकास ही जनता का मुख्य मुद्दा है और यह स्थानीय चुनाव में निर्णायक रूप से उजागर हुआ है.

NCP (SP) के महासचिव अरविंद तिवारी ने कहा, 'अब समय आ गया है कि शिवसेना (UBT) और NCP (SP) सड़कों पर उतरें और अपने संगठन को फिर से मजबूत करके नया नेतृत्व बनाएं.'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर महाजन ने कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन हाल के स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि विजेताओं और विपक्ष के बीच अंतर काफी बड़ा है.

उन्होंने कहा, 'पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक नकदी पहुंचना इसका कारण हो सकता है, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी की गई है. कांग्रेस के आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना है. इसका मतलब यह नहीं कि नेतृत्व इसे नहीं समझता, लेकिन लागू करने में कुछ कमियां हैं. BJP से लड़ने के लिए पार्टी को एकजुट होना होगा और गठबंधन रणनीति पर दोबारा सोचना होगा.'

Published at : 19 Jan 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Sharad Pawar Mva MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
