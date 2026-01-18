पिसी अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की बीमारी का खतरा घटाता है. स्टडी के अनुसार, रोज 30 ग्राम सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में कमी आती है. लिगनैन सूजन कम करता है और ब्लड वेसल्स में प्लाक जमने से रोकता है.