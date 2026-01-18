हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Benefits Of Eating Flaxseed Powder: रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे

Benefits Of Eating Flaxseed Powder: रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे

Daily Intake Of Flaxseed Powder: अलसी का बीज हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप पिसी हुई अलसी का सेवन रोज करते हैं, तो इसके क्या फायदे होते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 18 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Daily Intake Of Flaxseed Powder: अलसी का बीज हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप पिसी हुई अलसी का सेवन रोज करते हैं, तो इसके क्या फायदे होते हैं.

पिसी हुई अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैट, फाइबर और लिगनैन होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं. बीज पीसने से उसका बाहरी छिलका टूट जाता है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है. रोजाना 1 से 2 चम्मच सेवन पाचन, हार्ट की सेहत और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है.

पिसी अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की बीमारी का खतरा घटाता है. स्टडी के अनुसार, रोज 30 ग्राम सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में कमी आती है. लिगनैन सूजन कम करता है और ब्लड वेसल्स में प्लाक जमने से रोकता है.
पिसी अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की बीमारी का खतरा घटाता है. स्टडी के अनुसार, रोज 30 ग्राम सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में कमी आती है. लिगनैन सूजन कम करता है और ब्लड वेसल्स में प्लाक जमने से रोकता है.
अलसी में मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती. रिसर्च में पाया गया कि रोज दो चम्मच सेवन से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है. लिगनैन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है.
अलसी में मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती. रिसर्च में पाया गया कि रोज दो चम्मच सेवन से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है. लिगनैन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है.
Published at : 18 Jan 2026 01:25 PM (IST)
