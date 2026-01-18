एक्सप्लोरर
Benefits Of Eating Flaxseed Powder: रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे
Daily Intake Of Flaxseed Powder: अलसी का बीज हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप पिसी हुई अलसी का सेवन रोज करते हैं, तो इसके क्या फायदे होते हैं.
पिसी हुई अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैट, फाइबर और लिगनैन होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं. बीज पीसने से उसका बाहरी छिलका टूट जाता है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है. रोजाना 1 से 2 चम्मच सेवन पाचन, हार्ट की सेहत और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है.
1/7
2/7
Published at : 18 Jan 2026 01:25 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
चेहरे की स्किन हो रही खराब? गंदे तकिये की वजह से हो सकते हैं पिंपल-एलर्जी, जानें बचने का तरीका
हेल्थ
6 Photos
वजन घटाने के चक्कर में सेहत न बिगाड़ें, फिटनेस एक्सपर्ट ने बताए वेट लॉस के 4 सही मॉडल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion