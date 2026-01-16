हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWinter Finger Swelling: ठंड में क्यों सूज जाती हैं अंगुलियां, क्या है इनका सटीक इलाज?

Winter Finger Swelling: ठंड में क्यों सूज जाती हैं अंगुलियां, क्या है इनका सटीक इलाज?

Finger Swelling In Cold: सर्दी का मौसम सिर्फ मजे करने का मौसम नहीं होता है, इस मौसम में कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उंगलियां क्यों सूज जाती हैं.

By : सोनम  | Updated at : 16 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Finger Swelling In Cold: सर्दी का मौसम सिर्फ मजे करने का मौसम नहीं होता है, इस मौसम में कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उंगलियां क्यों सूज जाती हैं.

सर्दी सिर्फ ठंडी हवाएं और गरम चीजें खाने-पीने का माहौल अपने साथ ही नहीं लाती, कई लोगों के लिए यह उंगलियों और पैर की उंगलियों में सूजन, लालिमा और तेज खुजली भी लेकर आती है. ठंड के मौसम में होने वाली यह समस्या चिलब्लेन कहलाती है, जो अचानक परेशान कर देती है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

1/6
जब ठंडी और नम हवा त्वचा पर असर करती है, तो हाथ-पैर की सतह के पास मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. शरीर गर्मी बचाने के लिए खून को अंदरूनी अंगों की ओर भेज देता है, जिससे बाहरी हिस्सों में दिक्कत शुरू हो जाती है.
जब ठंडी और नम हवा त्वचा पर असर करती है, तो हाथ-पैर की सतह के पास मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. शरीर गर्मी बचाने के लिए खून को अंदरूनी अंगों की ओर भेज देता है, जिससे बाहरी हिस्सों में दिक्कत शुरू हो जाती है.
2/6
समस्या तब बढ़ती है जब ठंड से अचानक गर्म माहौल में आते हैं. तेज गर्मी या गरम पानी के संपर्क में आते ही ब्लड वेसल्स तेजी से फैलती हैं, जिससे तरल पदार्थ आसपास के टिश्यू में जमा होकर सूजन, जलन और खुजली पैदा करता है.
समस्या तब बढ़ती है जब ठंड से अचानक गर्म माहौल में आते हैं. तेज गर्मी या गरम पानी के संपर्क में आते ही ब्लड वेसल्स तेजी से फैलती हैं, जिससे तरल पदार्थ आसपास के टिश्यू में जमा होकर सूजन, जलन और खुजली पैदा करता है.
Published at : 16 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Winter Finger Swelling Chilblains In Winter Fingers Swelling In Cold

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Foreign Investors को राहत | SEBI का नया Proposal बदल देगा Stock Market Game | Paisa Live
Tariff Pressure के बीच India-US Trade Talks Active, Deal कभी भी Final | Paisa Live
India के Passport की ताकत में जबरदस्त उछाल | Henley Passport Index 2026 में बड़ी छलांग | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
12 छक्के 14 चौके... स्टीव स्मिथ का सबसे तेज शतक, 16 गेंद पहले चेज हुए 190 रन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
जनरल नॉलेज
Iran US Tension: ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Embed widget