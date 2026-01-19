एक्सप्लोरर
Child Mobile Phone Effects: छोटे बच्चों को बात-बात पर पकड़ा देते हैं मोबाइल, जानें आगे चलकर क्या होती हैं दिक्कतें?
Smartphone Harmful For Children: आजकल मोबाइल का दौर चल रहा है. माता-पिता भी बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपकी यह आदत कितना खतरनाक है.
आजकल कई माता-पिता छोटे बच्चों को बात-बात पर मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन नई रिसर्च इसे लेकर चिंता बढ़ा रही है. एक स्टडी के अनुसार 12 साल से कम उम्र में स्मार्टफोन मिलना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.
Published at : 19 Jan 2026 10:08 AM (IST)
