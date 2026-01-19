'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी

'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की अगली फिल्म को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. वहीं रूमर्स फैले हुए हैं कि एक्टर की ‘रेस’ फ्रैंचाइज़ी के चौथे इंस्टॉलमेंट में एंट्री हो गई है. वहीं अब इन अफवाहों पर खुद निर्माता रमेश तौरानी ने चुप्पी तोड़ते हुए क्लियरिफिकेशन दिया है और सारा सच बताया है.

अक्षय खन्ना को वापस लाने की कोई योजना नहीं

‘रेस’ फ्रैंचाइज़ी के चौथे भाग पर फिलहाल काम चल रहा है, जिससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि अक्षय खन्ना और सैफ अली खान (दोनों ही ओरिजनल फिल्म का हिस्सा थे) नए चैप्टर के लिए फिर से साथ आ सकते हैं. इन खबरों पर क्लियरिफिकेशन देते हुए निर्माता ने एचटी सिटी को बताया, "नहीं, हमने अक्षय से कॉनटेक्ट नहीं किया है. इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी."

जब उनसे पूछा गया कि क्या निर्माता अभिनेता को शामिल करने के लिए कहानी में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं, तो तौरानी ने साफ कहा, "उन्हें लेने का कोई विचार नहीं है. पहली फिल्म में उनके किरदार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, और वहीं रहेगी." बता दें कि अक्षय खन्ना ने रेस (2008) में खलनायक की भूमिका निभाई थी.

'रेस 4' की कास्ट अभी तय नहीं हुई है

ऐसी अफवाहें भी हैं कि 'रेस 4' में सैफ अली खान की वापसी हो सकती है या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​मुख्य भूमिका में नज़र आ सकते हैं. हालांकि, तौरानी ने इन दावों को भी खारिज कर दिया है. कास्टिंग की चर्चाओं पर उन्होंने कहा, "अभी तक किसी भी कास्ट को फाइनल नहीं किया गया है. और स्क्रिप्ट पर काम जारी है."

बता दें कि रेस 2 (2013) में जॉन अब्राहम को खलनायक के रूप में लिया गया था, जबकि रेस 3 (2018) में सैफ अली खान को सलमान खान ने रिप्लेस किया था.

अक्षय खन्ना अपकमिंग फिल्में

अक्षय खन्ना भले ही 'रेस 4' में नजर नहीं आएंगे लेकिन उनके पास कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हैं. वे 'धुरंधर 2' के अलावा तेलुगु सिनेमा में भी 'महाकाली' से डेब्यू करने वाले हैं. वहीं वे सनी देओल के साथ 'इक्का' में भी नजर आएंगे.