रात के अंधेरे में शराब पीना क्यों बना ग्लोबल ट्रेंड, क्या रात में ही चढ़ता है ज्यादा नशा?

काम का भारी बोझ और दिन भर की भागदौड़ के बाद, रात का समय थकान उतारने का जरिया बन जाता है. ब्रिटिश काल में कोलकाता में जब पहली बार व्यावसायिक शराब की दुकानें खुलीं, तब से लेकर आज तक, शराब का सेवन धीरे-धीरे एक शाम की रस्म में बदल गया, ताकि इसे एक जिम्मेदार और पेशेवर छवि के साथ जोड़ा जा सके.