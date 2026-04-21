रात के अंधेरे में शराब पीना क्यों बना ग्लोबल ट्रेंड, क्या रात में ही चढ़ता है ज्यादा नशा?

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रात के अंधेरे में शराब पीना क्यों बना ग्लोबल ट्रेंड, क्या रात में ही चढ़ता है ज्यादा नशा?
शराब पीने का रात में ट्रेंड केवल एक आदत नहीं, बल्कि सामाजिक शर्म, कामकाजी संस्कृति और हमारी जैविक घड़ी का मिला-जुला परिणाम है. दिन के उजाले में इसे लत माना जाता है, जबकि शाम को स्ट्रेस रिलीज का जरिया.
क्या आपने गौर किया है कि शराब का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में शाम की ढलती रोशनी और रात का अंधेरा क्यों उभरता है? क्यों दुनिया भर में दोपहर की धूप में शराब पीना एक अजीब सा सामाजिक अपराध जैसा लगता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बुनावट है. रात के अंधेरे और शराब के बीच का यह रिश्ता महज एक ट्रेंड नहीं, बल्कि थकान, सामाजिक शर्म और हमारे मस्तिष्क की जैविक घड़ी का एक जटिल मेल है.
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Published at : 21 Apr 2026 09:51 AM (IST)
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