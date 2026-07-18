दिल्ली और तमिलनाडु में आमतौर पर 65% से 70% टैक्स लगता है. महाराष्ट्र में कैटेगरी के हिसाब से 45% से 71% टैक्स लगता है. इसी के साथ गोवा में यह रेट सबसे कम है, यहां सिर्फ 22% से 55% के बीच टैक्स लगता है.