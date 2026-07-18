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Liquor Tax In India: 1000 रुपये वाली शराब की एक बोतल पर कितना टैक्स लेती है सरकार? होश उड़ा देंगे आंकड़े
Liquor Tax In India: शराब की एक बोतल पर सरकार की तरफ से काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है. आइए जानते हैं कि यह टेक्स कितना होता है.
Liquor Tax In India: भारत में राज्य सरकारों के लिए शराब कमाई का एक काफी बड़ा जरिया है. इस वजह से इसकी कीमत बाकी चीजों से काफी अलग होती है. जब भी कोई ग्राहक शराब की एक बोतल के लिए ₹1000 देता है तो उस कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है ना कि शराब की असली कीमत के तौर पर. आइए जानते हैं कि ₹1000 की शराब की बोतल पर आखिर सरकार कितना टैक्स लेती है.
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Published at : 18 Jul 2026 09:34 AM (IST)
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