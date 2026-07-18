INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLiquor Tax In India: 1000 रुपये वाली शराब की एक बोतल पर कितना टैक्स लेती है सरकार? होश उड़ा देंगे आंकड़े

Liquor Tax In India: 1000 रुपये वाली शराब की एक बोतल पर कितना टैक्स लेती है सरकार? होश उड़ा देंगे आंकड़े

Liquor Tax In India: शराब की एक बोतल पर सरकार की तरफ से काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है. आइए जानते हैं कि यह टेक्स कितना होता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Liquor Tax In India: शराब की एक बोतल पर सरकार की तरफ से काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है. आइए जानते हैं कि यह टेक्स कितना होता है.

Liquor Tax In India: भारत में राज्य सरकारों के लिए शराब कमाई का एक काफी बड़ा जरिया है. इस वजह से इसकी कीमत बाकी चीजों से काफी अलग होती है. जब भी कोई ग्राहक शराब की एक बोतल के लिए ₹1000 देता है तो उस कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है ना कि शराब की असली कीमत के तौर पर. आइए जानते हैं कि ₹1000 की शराब की बोतल पर आखिर सरकार कितना टैक्स लेती है.

1/6
₹1000 की शराब की बोतल पर राज्य के हिसाब से लगभग ₹350 से ₹700 सीधे टैक्स के रूप में सरकार के पास जा सकते हैं.
₹1000 की शराब की बोतल पर राज्य के हिसाब से लगभग ₹350 से ₹700 सीधे टैक्स के रूप में सरकार के पास जा सकते हैं.
2/6
ज्यादातर चीजों के उलट शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आती. राज्य सरकार अपना टैक्स खुद लगाती है जिस वजह से शराब उनकी कमाई का एक काफी बड़ा जरिया बन जाता है.
ज्यादातर चीजों के उलट शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आती. राज्य सरकार अपना टैक्स खुद लगाती है जिस वजह से शराब उनकी कमाई का एक काफी बड़ा जरिया बन जाता है.
3/6
शराब की रिटेल कीमत में एक्साइज ड्यूटी, VAT या फिर सेल्स टैक्स और राज्य के हिसाब से अलग-अलग सेस और फीस शामिल होते हैं. इनमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और लेबर रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है.
शराब की रिटेल कीमत में एक्साइज ड्यूटी, VAT या फिर सेल्स टैक्स और राज्य के हिसाब से अलग-अलग सेस और फीस शामिल होते हैं. इनमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और लेबर रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है.
4/6
कर्नाटक शराब पर लगभग 70% से 80% टैक्स लगाता है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश में यह लगभग 69% है. यानी बोतल की कीमत का काफी बड़ा हिस्सा राज्य के खजाने में जाता है.
कर्नाटक शराब पर लगभग 70% से 80% टैक्स लगाता है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश में यह लगभग 69% है. यानी बोतल की कीमत का काफी बड़ा हिस्सा राज्य के खजाने में जाता है.
5/6
दिल्ली और तमिलनाडु में आमतौर पर 65% से 70% टैक्स लगता है. महाराष्ट्र में कैटेगरी के हिसाब से 45% से 71% टैक्स लगता है. इसी के साथ गोवा में यह रेट सबसे कम है, यहां सिर्फ 22% से 55% के बीच टैक्स लगता है.
दिल्ली और तमिलनाडु में आमतौर पर 65% से 70% टैक्स लगता है. महाराष्ट्र में कैटेगरी के हिसाब से 45% से 71% टैक्स लगता है. इसी के साथ गोवा में यह रेट सबसे कम है, यहां सिर्फ 22% से 55% के बीच टैक्स लगता है.
6/6
अगर शराब को सबसे ज्यादा 28% वाले जीएसटी स्लैब में लाया जाता तो इसकी रिटेल कीमत शायद काफी कम होती है. हालांकि राज्य अपने टैक्स लगाने के अधिकार को बनाए रखना पसंद करते हैं क्योंकि शराब से काफी ज्यादा कमाई होती है.
अगर शराब को सबसे ज्यादा 28% वाले जीएसटी स्लैब में लाया जाता तो इसकी रिटेल कीमत शायद काफी कम होती है. हालांकि राज्य अपने टैक्स लगाने के अधिकार को बनाए रखना पसंद करते हैं क्योंकि शराब से काफी ज्यादा कमाई होती है.
Published at : 18 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Excise Duty Liquor Tax In India Liquor GST

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz Closure: होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?
होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Teesta River Project: बांग्लादेश ने चीन को सौंपा तीस्ता प्रोजेक्ट, जानें यह भारत के लिए कितना खतरनाक?
बांग्लादेश ने चीन को सौंपा तीस्ता प्रोजेक्ट, जानें यह भारत के लिए कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
दिल्ली का जंतर-मंतर कैसे बना लोकतंत्र की आवाज, सबसे पहले यहां कौन सा आंदोलन हुआ था?
दिल्ली का जंतर-मंतर कैसे बना लोकतंत्र की आवाज, सबसे पहले यहां कौन सा आंदोलन हुआ था?
जनरल नॉलेज
Plastic Currency Note Cost: प्लास्टिक के नोट बनाने में कितना पैसा होगा खर्च, जानें 10 रुपये का नोट कितने में बनेगा?
प्लास्टिक के नोट बनाने में कितना पैसा होगा खर्च, जानें 10 रुपये का नोट कितने में बनेगा?
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन...', सोनम वागंचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोलीं डिंपल यादव
'BJP वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन...', सोनम वागंचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोलीं डिंपल यादव
विश्व
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Prize Money: आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये
FIFA वर्ल्ड कप में आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय, कहा- ‘अभी चर्चा की जरूरत’
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget