नोटबुक के पन्नों पर क्यों होता है खाली मार्जिन, जानिए कब क्यों की गई थी इसकी शुरुआत

इस भयानक नुकसान से बचने के लिए तत्कालीन विचारकों और कागज निर्माताओं ने एक नायाब तरकीब सोची. उन्होंने पन्नों के चारों तरफ एक निश्चित दूरी तक खाली जगह छोड़ना तय किया, ताकि अगर चूहे किनारों को खत्म भी कर दें तो भी बीच में लिखा हुआ मूल पाठ और डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे.