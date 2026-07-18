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नोटबुक के पन्नों पर क्यों होता है खाली मार्जिन, जानिए कब क्यों की गई थी इसकी शुरुआत
कॉपियों में खाली मार्जिन छोड़ने की शुरुआत पुराने समय में चूहों और दीमकों से महत्वपूर्ण जानकारियों को बचाने के लिए हुई थी, क्योंकि वे हमेशा कागज को किनारों से ही कुतरना शुरू करते हैं.
बचपन के दिनों में स्कूल का कॉपियों में लिखते समय हम सबने एक बार पर गौर किया होगा कि पन्ने के बाएं हिस्से में हमेशा एक खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं. लाल या नीली सीधी लकीर खींचकर बनाई गई यह खाली जगह हमारे बड़े काम आती थी. ज्यादातर लोग यह सोचते हैं यह टीचर्स के नंबर देने, कॉपी को सुंदर दिखाने आदि के लिए बनाई जाती है. लेकिन इसकी वजह कुछ और है.
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Published at : 18 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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