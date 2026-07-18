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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Most Beautiful Dog Breeds : दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत डॉग ब्रीड्स, जिन्हें देखते ही हो जाएगा प्यार

World Most Beautiful Dog Breeds : दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत डॉग ब्रीड्स, जिन्हें देखते ही हो जाएगा प्यार

World Most Beautiful Dog Breeds : कुछ लोग डॉग की खूबसूरत आंखों पर फिदा हो जाते हैं, जबकि कई लोगों को उनका मासूम चेहरा और खुशमिजाज अंदाज अट्रैक्ट करता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 18 Jul 2026 09:42 AM (IST)
World Most Beautiful Dog Breeds : कुछ लोग डॉग की खूबसूरत आंखों पर फिदा हो जाते हैं, जबकि कई लोगों को उनका मासूम चेहरा और खुशमिजाज अंदाज अट्रैक्ट करता है.

आज डॉग लवर्स हर जगह मौजूद हैं. किसी को लंबे और मुलायम फर वाले डॉग पसंद आते हैं, तो किसी को फुर्तीले और एथलेटिक दिखने वाले डॉग पसंद होते हैं. कुछ लोग उनकी खूबसूरत आंखों पर फिदा हो जाते हैं, जबकि कई लोगों को उनका मासूम चेहरा और खुशमिजाज अंदाज अट्रैक्ट करता है. हर डॉग ब्रीड की अपनी अलग पहचान और खूबसूरती होती है. ऐसे में आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत डॉग ब्रीड्स कौन सी हैं, जिन्हें देखते ही लोग उनके दीवाने हो जाते हैं.

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गोल्डन रिट्रीवर दुनिया की सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड्स में से एक है. इसके सुनहरे और मुलायम फर, दयालु आंखें और हमेशा खुश दिखाई देने वाला चेहरा इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं. यह ब्रीड लगभग हर किसी के साथ आसानी से घुल-मिल जाती है और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है. चाहे पार्क में खेलना हो या अपने मालिक के पास आराम से बैठना, इसका शांत और प्यारा स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है.
गोल्डन रिट्रीवर दुनिया की सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड्स में से एक है. इसके सुनहरे और मुलायम फर, दयालु आंखें और हमेशा खुश दिखाई देने वाला चेहरा इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं. यह ब्रीड लगभग हर किसी के साथ आसानी से घुल-मिल जाती है और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है. चाहे पार्क में खेलना हो या अपने मालिक के पास आराम से बैठना, इसका शांत और प्यारा स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है.
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साइबेरियन हस्की की सबसे बड़ी पहचान उसकी खूबसूरत आंखें हैं. इसकी आंखें नीली, भूरी या दोनों अलग-अलग रंग की हो सकती हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं. इसके घने फर और भेड़िए जैसी दिखने वाली शक्ल के कारण भी यह ब्रीड काफी अट्रैक्टिव लगती है. हस्की बहुत एनर्जेटिक होते हैं और खुले माहौल में समय बिताना पसंद करती है.
साइबेरियन हस्की की सबसे बड़ी पहचान उसकी खूबसूरत आंखें हैं. इसकी आंखें नीली, भूरी या दोनों अलग-अलग रंग की हो सकती हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं. इसके घने फर और भेड़िए जैसी दिखने वाली शक्ल के कारण भी यह ब्रीड काफी अट्रैक्टिव लगती है. हस्की बहुत एनर्जेटिक होते हैं और खुले माहौल में समय बिताना पसंद करती है.
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समोयेड को अक्सर चलता-फिरता सफेद बादल कहा जाता है. इसके पीछे वजह इसका घना, सफेद और बेहद मुलायम फर है, जो इसे बाकी डॉग ब्रीड्स से अलग बनाता है. इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान जैसी दिखाई देती है, जिससे यह और भी प्यारा लगता है. समोयेड लोगों के साथ रहना पसंद करता है.
समोयेड को अक्सर चलता-फिरता सफेद बादल कहा जाता है. इसके पीछे वजह इसका घना, सफेद और बेहद मुलायम फर है, जो इसे बाकी डॉग ब्रीड्स से अलग बनाता है. इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान जैसी दिखाई देती है, जिससे यह और भी प्यारा लगता है. समोयेड लोगों के साथ रहना पसंद करता है.
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अफगान हाउंड का लुक दूसरी डॉग ब्रीड्स से बिल्कुल अलग होता है. इसके लंबे, रेशमी और चमकदार फर इसे बेहद शाही और अट्रैक्टिव रूप देते हैं. यह देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही एक्टिव भी होता है. इसे दौड़ना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. जहां भी यह जाता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
अफगान हाउंड का लुक दूसरी डॉग ब्रीड्स से बिल्कुल अलग होता है. इसके लंबे, रेशमी और चमकदार फर इसे बेहद शाही और अट्रैक्टिव रूप देते हैं. यह देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही एक्टिव भी होता है. इसे दौड़ना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. जहां भी यह जाता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
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बॉर्डर कॉली लंबे फर और खूबसूरत आंखों वाले होते हैं. इसकी तेज नजरें, फुर्तीले मूवमेंट और संतुलित शरीर इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाते हैं. यह ब्रीड हमेशा सतर्क और हर समय कुछ करने के लिए तैयार नजर आती है. खुले मैदान में बॉर्डर कॉली को दौड़ते देखना किसी खूबसूरत नजारे से कम नहीं लगता है.
बॉर्डर कॉली लंबे फर और खूबसूरत आंखों वाले होते हैं. इसकी तेज नजरें, फुर्तीले मूवमेंट और संतुलित शरीर इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाते हैं. यह ब्रीड हमेशा सतर्क और हर समय कुछ करने के लिए तैयार नजर आती है. खुले मैदान में बॉर्डर कॉली को दौड़ते देखना किसी खूबसूरत नजारे से कम नहीं लगता है.
Published at : 18 Jul 2026 09:42 AM (IST)
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Dog Breeds Pet Dogs Dog Lovers  Best Dog Breeds

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