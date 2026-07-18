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World Most Beautiful Dog Breeds : दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत डॉग ब्रीड्स, जिन्हें देखते ही हो जाएगा प्यार
World Most Beautiful Dog Breeds : कुछ लोग डॉग की खूबसूरत आंखों पर फिदा हो जाते हैं, जबकि कई लोगों को उनका मासूम चेहरा और खुशमिजाज अंदाज अट्रैक्ट करता है.
आज डॉग लवर्स हर जगह मौजूद हैं. किसी को लंबे और मुलायम फर वाले डॉग पसंद आते हैं, तो किसी को फुर्तीले और एथलेटिक दिखने वाले डॉग पसंद होते हैं. कुछ लोग उनकी खूबसूरत आंखों पर फिदा हो जाते हैं, जबकि कई लोगों को उनका मासूम चेहरा और खुशमिजाज अंदाज अट्रैक्ट करता है. हर डॉग ब्रीड की अपनी अलग पहचान और खूबसूरती होती है. ऐसे में आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत डॉग ब्रीड्स कौन सी हैं, जिन्हें देखते ही लोग उनके दीवाने हो जाते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 09:42 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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