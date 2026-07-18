गोल्डन रिट्रीवर दुनिया की सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड्स में से एक है. इसके सुनहरे और मुलायम फर, दयालु आंखें और हमेशा खुश दिखाई देने वाला चेहरा इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं. यह ब्रीड लगभग हर किसी के साथ आसानी से घुल-मिल जाती है और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है. चाहे पार्क में खेलना हो या अपने मालिक के पास आराम से बैठना, इसका शांत और प्यारा स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है.