मरे हुए का नाटक करना सिर्फ कुछ खास स्थिति में ही काम आता है. अगर कोई भूरा भालू या फिर ग्रिजली बियर बचाव के लिए हमला करता है तो पेट के बाल लाकर और हाथों से गर्दन के पिछले हिस्से को बचाकर रखने से जानवरों को लग सकता है कि अब आपसे कोई खतरा नहीं है.