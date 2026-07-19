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Bear Attack Survival: क्या सांस रोक कर लेट जाने से भालू सच में नहीं करता हमला, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
Bear Attack Survival: अक्सर ही यह कहा जाता है कि भालू के हमले से बचने के लिए सांस रोक कर लेट जाना चाहिए. जानें क्या है इसके पीछे का सच.
Bear Attack Survival: आपने यह जरूर सुना होगा कि भालू के हमले से बचने के लिए लेट जाना और सांस रोक लेनी चाहिए. फिल्म, सर्वाइवल गाइड और सोशल मीडिया पर अक्सर ही यह सलाह दी जाती रही है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
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Published at : 19 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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क्या सांस रोक कर लेट जाने से भालू सच में नहीं करता हमला, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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