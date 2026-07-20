'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल

शुक्रवार रात मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के नए सपोर्ट सेंटर पर एक्टर सलमान खान स्पॉट किए गए थे. इस दौरान एक्टर काफी थके हुए और बीमार से नजर आए जिससे उनके फैंस उनकी हेल्थ को लेकर टेंशन में आ गए थे. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है. वहीं इन अटकलों के बीच, एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए चुप्पी तोड़ी गै.

सलमान खान ने की क्रिप्टिक पोस्ट

बता दें कि सलमान खान ने संडे को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की और साथ में एक कैप्शन लिखा जिसमें उन्होंने इशारों-इशारों में अपनी सेहत को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, "आप लोगों की तबीयत कैसी है?"

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फैंस सलमान खान की हेल्थ को लेकर कर रहे चिंता

दरअसल शुक्रवार को सलमान खान मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के नए बने 'डेटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर' के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे. हालांकि, इस इवेंट के वीडियो ने लोगों का ध्यान उद्घाटन से हटाकर एक्टर के लुक की ओर खींच लिया. जैसे ही इवेंट के वीडियो ऑनलाइन सामने आए, फैंस सलमान के लुक पर चर्चा करने लगा. कुछ लोगों का मानना ​​था कि एक्टर थके हुए लग रहे थे. एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है." वहीं दूसरे ने कमेंट किया, "वे अपने नैचुरल लुक में हैं." एक यूज़र ने यह भी कमेंट किया, "वे 60 साल के हैं," जबकि एक अन्य ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है एक्टर किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हों.

सलमान खान वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान जल्द ही 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नज़र आएंगे. इस फिल्म का पहले नाम 'बैटल ऑफ़ गलवान' था. इसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं, यह आने वाली फ़िल्म लद्दाख (भारत) के विवादित बॉर्डर इलाके गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई झड़प पर बेस्ड है. इसके अलावा सलमान खान डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की अगली फिल्म में नयनतारा के साथ भी काम करने वाले हैं, जिसके 2027 में ईद के आस-पास रिलीज होने की उम्मीद है. फ़िल्म का शुरुआती नाम SVC 63 रखा गया है.

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