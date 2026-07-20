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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: बीते 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक आज अपना अनशन तोड़ सकते हैं. अनशन तोड़ने के लिए नारियल पानी, शहद या फिर पानी दिया जाता है, आइए इसकी वजह जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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Sonam Wangchuk Hunger Strike: नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 22 दिनों से अनशन जारी है. सोनम वांगचुक ने अपनी तीन शर्तें बताते हुए कहा है कि अगर सरकार उनमें से एक को भी मान लेती है तो वे आज अपना अनशन खत्म कर देंगे. सोनम वांगचुक इस वक्त दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. बीते शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उनको जंतर-मंतर से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया था. ऐसे में सवाल यह है कि कोई भी जो इतने दिन से भूख हड़ताल या अनशन पर हो, उसका व्रत नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है? आइए जानते हैं कि लंबे वक्त तक भूखे रखने के बाद सीधा खाना खाने के बजाय शरीर को तरल पदार्थों की जरूरत क्यों होती है.

रिफीडिंग सिंड्रोम से बचाना

जब कोई इंसान कई दिनों तक बिना अन्न-जल के सिर्फ पानी के सहारे रहता है, तो उसका पाचन तंत्र एक तरह से सुस्त या शांत अवस्था में चला जाता है. ऐसे में अचानक से रोटी, चावल या फिर कोई भारी ठोस खाना खाने से आंतों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. लंबे उपवास के बाद अचानक से भारी भोजन करने से पेट में मरोड़, उल्टी, गंभीर पाचन संबंधी समस्याएं या रिफीडिंग सिंड्रोम का खतरा बना रहता है. यही वजह है कि शरीर को दोबारा से सामान्य भोजन की आदत में शामिल करने के लिए शुरुआत हमेशा हल्के और आसानी से पचने वाले तरल पदार्थों से ही की जाती है.

कमजोरी दूर तक तुरंत ताकत देना

कई दिनों तक भूखे रहने से शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा का स्तर बेहद तेजी से नीचे गिर जाता है, जिससे चक्कर आना और भयंकर कमजोरी महसूस होती है. नारियल पानी, ताजे फलों का जूस या हल्के शहद वाले पानी में प्राकृतिक शुगर भरपूर मात्रा में होती है. जब वह शख्स इसे पीता है, तो पाचन तंत्र को कोई मेहनत नहीं करनी होती है और यह मिठास सीधे खून में मिलकर सेकंडों में शरीर को ताकत पहुंचाती है. इससे दिमाग और दिल की कोशिकाओं को तुरंत वह ऊर्जा मिलती है, जिसकी लंबे वक्त से उनको जरूरत थी.

यह भी पढ़ें: Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के अलावा जंतर-मंतर पर अनशन पर कौन-कौन बैठा, जान लीजिए सभी के नाम

शरीर में खनिज का संतुलन बनाना

अनशन के दौरान शरीर से पानी और जरूरी खनिजों की भारी मात्रा में कमी हो जाती है, जिसे डॉक्टरी भाषा में डिहाइड्रेशन कहते हैं. नारियल पानी को कुदरत का सबसे बेहतरीन सलाइन माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं. लंबे वक्त तक भूखे रहने से मांसपेशियों में ऐंठन और दिल की धड़कन अनियमित होने का खतरा बना रहता है. नारियल पानी या नींबू-शहद का घोल पीते ही शरीर में खनिजों का स्तर एकदम सही हो जाता है, जिससे मांसपेशियां और नसें फिर से सुचारू रूप से काम करने लगती हैं.

पाचन तंत्र को सुरक्षित तरीके से सक्रिय करना

लंबे उपवास के बाद तरल पदार्थ देना जीवन बचाने के लिए एक बेहद अहम मेडिकल कदम है. अगर सही तरीके से शुरुआत न की जाए तो शरीर जीवन रक्षक पोषक तत्वों को भी स्वीकार करने से मना कर सकता है. इसलिए शुरुआती 24 से 48 घंटों तक केवल हल्का जूस, नारियल पानी या सूप देकर पेट की आंतों को सक्रिय किया जाता है. जब पेट तरल पदार्थों को ठीक से पचाने लग जाता है, तब जाकर धीरे-धीरे दलिया, खिचड़ी और अंत में सामान्य ठोस भोजन देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, ताकि शरीर पर कोई बुरा असर न हो.

यह भी पढ़ें: Sonam Wangchuk Hunger Strike: क्या सोनम वांगचुक को जबरन खाना खिला सकती है सरकार, क्या कहता है कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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Sonam Wangchuk Coconut Water Sonam Wangchuk Hunger Strike
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