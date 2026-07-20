INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजनो रील्स, नो चैट्स! किन देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सख्ती से किया ब्लॉक?

नो रील्स, नो चैट्स! किन देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सख्ती से किया ब्लॉक?

बढ़ते मानसिक तनाव और साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए कई देशों ने 15 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध और सख्त नियम लागू कर दिए हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 20 Jul 2026 10:07 AM (IST)
बढ़ते मानसिक तनाव और साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए कई देशों ने 15 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध और सख्त नियम लागू कर दिए हैं.

आज के डिजिटल युग में माता-पिता की सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का लगातार फोन चलाना बन चुकी है. बच्चे दिन भर रील्स देखने और चैटिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है. साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखधड़ी, अश्लील कंटेट और मानसिक तनाव जैसी चीजें देखते हुए अब दुनिया भर की सरकारें बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रही हैं. चलिए जानें कि किन देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाम कसी है.

1/8
बच्चों को सोशल मीडिया से निकालने के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सख्त कदम उठाने वाला पहला देश बन गया है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक कानून पास करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स (ट्विटर) जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.
बच्चों को सोशल मीडिया से निकालने के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सख्त कदम उठाने वाला पहला देश बन गया है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक कानून पास करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स (ट्विटर) जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.
2/8
इस उम्र से छोटे बच्चे अब वहां इन सोशल मीडिया ऐप्स पर अपना नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं और न ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां की सरकार का मानना है कि इस उम्र में बच्चों का ध्यान पढ़ाई और खेलकूद पर होना चाहिए.
इस उम्र से छोटे बच्चे अब वहां इन सोशल मीडिया ऐप्स पर अपना नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं और न ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां की सरकार का मानना है कि इस उम्र में बच्चों का ध्यान पढ़ाई और खेलकूद पर होना चाहिए.
3/8
यूरोपीय देशों में भी बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने की मुहिम तेज हो गई है. फ्रांस सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का एक्सेस सीमित करने की दिशा में तेजी से नया कानून बना रही है.
यूरोपीय देशों में भी बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने की मुहिम तेज हो गई है. फ्रांस सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का एक्सेस सीमित करने की दिशा में तेजी से नया कानून बना रही है.
4/8
वहीं, डेनमार्क भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऐसी ही पाबंदी लगाने की योजना पर काम कर रहा है. डेनमार्क के नए प्रस्ताव के मुताबिक, सिर्फ 13 से 14 साल के बच्चों को विशेष परिस्थितियों में अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने की छूट मिल सकेगी.
वहीं, डेनमार्क भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऐसी ही पाबंदी लगाने की योजना पर काम कर रहा है. डेनमार्क के नए प्रस्ताव के मुताबिक, सिर्फ 13 से 14 साल के बच्चों को विशेष परिस्थितियों में अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने की छूट मिल सकेगी.
5/8
ग्रीस सरकार भी अपने देश के बच्चों को डिजिटल दुनिया के जोखिमों से दूर रखने के लिए 15 साल से कम उम्र के किशोरों पर सोशल मीडिया की दुनिया में बैन लगाने की दिशा में काम कर रही है.
ग्रीस सरकार भी अपने देश के बच्चों को डिजिटल दुनिया के जोखिमों से दूर रखने के लिए 15 साल से कम उम्र के किशोरों पर सोशल मीडिया की दुनिया में बैन लगाने की दिशा में काम कर रही है.
6/8
दूसरी तरफ जर्मनी है, जिसने सीधे प्रतिबंध लगाने की बजाय नियम-कायदों को बेहद कड़ा कर दिया है. जर्मनी में अब सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एज वेरिफिकेशन और माता-पिता की सहमति को इतना सख्त कर दिया है कि कोई भी बच्चा अपनी गलत उम्र बताकर यहां अकाउंट न बना सके.
दूसरी तरफ जर्मनी है, जिसने सीधे प्रतिबंध लगाने की बजाय नियम-कायदों को बेहद कड़ा कर दिया है. जर्मनी में अब सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एज वेरिफिकेशन और माता-पिता की सहमति को इतना सख्त कर दिया है कि कोई भी बच्चा अपनी गलत उम्र बताकर यहां अकाउंट न बना सके.
7/8
यूके ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगाने की एक योजना पेश की है. ब्रिटिश सरकार भी इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है, जिससे बच्चों को साइबर बुलिंग और इंटरनेट की लत से बचाया जा सके.
यूके ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगाने की एक योजना पेश की है. ब्रिटिश सरकार भी इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है, जिससे बच्चों को साइबर बुलिंग और इंटरनेट की लत से बचाया जा सके.
8/8
इसी तरीके से पूरा यूरोपीय संघ भी एक सामूहिक डिजिटल कानून तैयार कर रहा है. इस नए प्रस्ताव के तहत यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में बच्चों के लिए आयु-निर्धारित नियम लागू होंगे और सभी टेक कंपनियों के लिए यूजर की असली उम्र जांचना अनिवार्य होगा.
इसी तरीके से पूरा यूरोपीय संघ भी एक सामूहिक डिजिटल कानून तैयार कर रहा है. इस नए प्रस्ताव के तहत यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में बच्चों के लिए आयु-निर्धारित नियम लागू होंगे और सभी टेक कंपनियों के लिए यूजर की असली उम्र जांचना अनिवार्य होगा.
Published at : 20 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Social Media Ban Social Media Age Limit Law

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran Fattah Missile: कितनी खतरनाक हैं ईरान की फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जानें क्या है इनकी खासियत?
कितनी खतरनाक हैं ईरान की फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जानें क्या है इनकी खासियत?
जनरल नॉलेज
नासा का रेड अलर्ट, तेजी से बढ़ समंदर का जलस्तर; 2050 तक डूबने की कगार पर कई मशहूर शहर
नासा का रेड अलर्ट, तेजी से बढ़ समंदर का जलस्तर; 2050 तक डूबने की कगार पर कई मशहूर शहर
जनरल नॉलेज
Challenger Deep: दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट तो कौन-सा है सबसे डाउन पॉइंट, जानें उसकी गहराई कितनी?
दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट तो कौन-सा है सबसे डाउन पॉइंट, जानें उसकी गहराई कितनी?
जनरल नॉलेज
Balochistan Independence: चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है बलूचिस्तान, जानें क्या है यहां फैले विद्रोह के पीछे की वजह?
चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है बलूचिस्तान, जानें क्या है यहां फैले विद्रोह के पीछे की वजह?
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? US हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
फ़ुटबॉल
Why Argentina Lost: फाइनल में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए
FINAL में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
इंडिया
Weather Today: 'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
ट्रेंडिंग
'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला- वीडियो वायरल
'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget