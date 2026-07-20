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नो रील्स, नो चैट्स! किन देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सख्ती से किया ब्लॉक?
बढ़ते मानसिक तनाव और साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए कई देशों ने 15 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध और सख्त नियम लागू कर दिए हैं.
आज के डिजिटल युग में माता-पिता की सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का लगातार फोन चलाना बन चुकी है. बच्चे दिन भर रील्स देखने और चैटिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है. साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखधड़ी, अश्लील कंटेट और मानसिक तनाव जैसी चीजें देखते हुए अब दुनिया भर की सरकारें बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रही हैं. चलिए जानें कि किन देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाम कसी है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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