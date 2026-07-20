नो रील्स, नो चैट्स! किन देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सख्ती से किया ब्लॉक?

बच्चों को सोशल मीडिया से निकालने के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सख्त कदम उठाने वाला पहला देश बन गया है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक कानून पास करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स (ट्विटर) जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.