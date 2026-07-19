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Most Polluted Cities: दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी, जानें इसमें दिल्ली और मुंबई का कितना नंबर
वैश्विक प्रदूषण की ताजा टॉप 50 शहरों की लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में अमेरिका और कनाडा के शहर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज किए गए हैं. आइए जानें कि इसमें दिल्ली और मुंबई का क्या नंबर है.
Most Polluted Cities: दुनियाभर में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली संस्था aqi.in ने हाल ही में लाइव रैंकिंग के दौरान सभी को हैरान कर दिया है. आमतौर पर जब भी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाती है, तो लोगों के जेहन में सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई का नाम आता है. आइए जानें कि इस बार इस लिस्ट में ये दोनों शहर किस नंबर पर हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 07:41 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी, जानें इसमें दिल्ली और मुंबई का कितना नंबर
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion