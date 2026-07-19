जंगलों की इस बेकाबू आग ने कई शहरों की हवा को इस कदर जहरीला बना दिया है कि 200 से ज्यादा शहरों में एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है. डेट्रॉइट के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 700 से भी ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि मिशिगन के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर 1000 के बेहद खतरनाक आंकड़े को पार कर गया है.