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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMost Polluted Cities: दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी, जानें इसमें दिल्ली और मुंबई का कितना नंबर

Most Polluted Cities: दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी, जानें इसमें दिल्ली और मुंबई का कितना नंबर

वैश्विक प्रदूषण की ताजा टॉप 50 शहरों की लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में अमेरिका और कनाडा के शहर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज किए गए हैं. आइए जानें कि इसमें दिल्ली और मुंबई का क्या नंबर है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 19 Jul 2026 07:41 PM (IST)
वैश्विक प्रदूषण की ताजा टॉप 50 शहरों की लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में अमेरिका और कनाडा के शहर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज किए गए हैं. आइए जानें कि इसमें दिल्ली और मुंबई का क्या नंबर है.

Most Polluted Cities: दुनियाभर में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली संस्था aqi.in ने हाल ही में लाइव रैंकिंग के दौरान सभी को हैरान कर दिया है. आमतौर पर जब भी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाती है, तो लोगों के जेहन में सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई का नाम आता है. आइए जानें कि इस बार इस लिस्ट में ये दोनों शहर किस नंबर पर हैं.

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AQI की ताजा रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में इस बार दिल्ली या मुंबई का तो नामोनिशान ही नहीं है. यहां तक की इस लिस्ट में भारत के कोई भी शहर शामिल नहीं हैं. ऐसे में यह देश के लिए राहत की खबर है.
AQI की ताजा रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में इस बार दिल्ली या मुंबई का तो नामोनिशान ही नहीं है. यहां तक की इस लिस्ट में भारत के कोई भी शहर शामिल नहीं हैं. ऐसे में यह देश के लिए राहत की खबर है.
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हालांकि इस बदलाव के उलट अमेरिका और कनाडा के शहरों ने पूरी लिस्ट पर कब्जा किया हुआ है. इस नई रिपोर्ट ने पर्यावरणविदों को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिन पश्चिमी देशों को बेहद साफ हवा के लिए जाना जाता था, आज वहां के महानगरों की आबोहवा सांस लेने लायक नहीं है.
हालांकि इस बदलाव के उलट अमेरिका और कनाडा के शहरों ने पूरी लिस्ट पर कब्जा किया हुआ है. इस नई रिपोर्ट ने पर्यावरणविदों को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिन पश्चिमी देशों को बेहद साफ हवा के लिए जाना जाता था, आज वहां के महानगरों की आबोहवा सांस लेने लायक नहीं है.
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ताजा आंकड़ें बताते हैं कि इस वक्त कनाडा का ओंटारियो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. इस प्रांत के वॉटरलू, लंदन और ब्रैंटफोर्ड जैसे खूबसूरत शहर वैश्विक रैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किए गए हैं.
ताजा आंकड़ें बताते हैं कि इस वक्त कनाडा का ओंटारियो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. इस प्रांत के वॉटरलू, लंदन और ब्रैंटफोर्ड जैसे खूबसूरत शहर वैश्विक रैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किए गए हैं.
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कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शुद्ध वातावरण के लिए पहचाने जाने वाले ये कनाडाई शहर आज स्मॉग और जहरीले धुएं की मोटी चादर के नीचे पूरी तरह से छिपे नजर आ रहे हैं. प्रदूषण का यह जानलेवा संकट सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश अमेरिका में भी फैला हुआ है.
कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शुद्ध वातावरण के लिए पहचाने जाने वाले ये कनाडाई शहर आज स्मॉग और जहरीले धुएं की मोटी चादर के नीचे पूरी तरह से छिपे नजर आ रहे हैं. प्रदूषण का यह जानलेवा संकट सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश अमेरिका में भी फैला हुआ है.
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अमेरिका के सबसे खूबसूरत और व्यस्त माने जाने वाले न्यूयॉर्क, शिकागो और वॉशिंगटन डीसी जैसे बड़े शहर भी दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में प्रमुखता से शामिल हैं. इन महानगरों की गगनचुंबी इमारतें अब जहरीले धुएं की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रही हैं.
अमेरिका के सबसे खूबसूरत और व्यस्त माने जाने वाले न्यूयॉर्क, शिकागो और वॉशिंगटन डीसी जैसे बड़े शहर भी दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में प्रमुखता से शामिल हैं. इन महानगरों की गगनचुंबी इमारतें अब जहरीले धुएं की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रही हैं.
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कनाडा और अमेरिका के शहरों में वायु प्रदूषण के अचानक इस खतरनाक स्तर पर पहुंचने के पीछे कोई औद्योगिक कारण या फिर गाड़ियों का धुआं नहीं, बल्कि जंगलों में लगी भीषण आग शामिल है. इस समय अकेले कनाडा के विभिन्न प्रांतों में 850 से ज्यादा जगहों पर जंगल धधक रहे हैं.
कनाडा और अमेरिका के शहरों में वायु प्रदूषण के अचानक इस खतरनाक स्तर पर पहुंचने के पीछे कोई औद्योगिक कारण या फिर गाड़ियों का धुआं नहीं, बल्कि जंगलों में लगी भीषण आग शामिल है. इस समय अकेले कनाडा के विभिन्न प्रांतों में 850 से ज्यादा जगहों पर जंगल धधक रहे हैं.
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इन जंगलों की आग से उठने वाला भारी और जहरीला धुआं हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल गया है. तेज हवाओं और खास मौसमी परिस्थितियों की वजह से यह धुआं सरहदों को पार कर अमेरिका के कई बड़े शहरों के वायुमंडल में समा गया है.
इन जंगलों की आग से उठने वाला भारी और जहरीला धुआं हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल गया है. तेज हवाओं और खास मौसमी परिस्थितियों की वजह से यह धुआं सरहदों को पार कर अमेरिका के कई बड़े शहरों के वायुमंडल में समा गया है.
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जंगलों की इस बेकाबू आग ने कई शहरों की हवा को इस कदर जहरीला बना दिया है कि 200 से ज्यादा शहरों में एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है. डेट्रॉइट के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 700 से भी ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि मिशिगन के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर 1000 के बेहद खतरनाक आंकड़े को पार कर गया है.
जंगलों की इस बेकाबू आग ने कई शहरों की हवा को इस कदर जहरीला बना दिया है कि 200 से ज्यादा शहरों में एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है. डेट्रॉइट के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 700 से भी ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि मिशिगन के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर 1000 के बेहद खतरनाक आंकड़े को पार कर गया है.
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इतिहास में इतने खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण बहुत कम देखने को मिलता है. फिलहाल कनाडा में 100 से अधिक जगहों पर आग पूरी तरह से बेकाबू है, जिसके कारण मैनिटोबा और ओंटारियो जैसे राज्यों से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है.
इतिहास में इतने खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण बहुत कम देखने को मिलता है. फिलहाल कनाडा में 100 से अधिक जगहों पर आग पूरी तरह से बेकाबू है, जिसके कारण मैनिटोबा और ओंटारियो जैसे राज्यों से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है.
Published at : 19 Jul 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Most Polluted Cities Delhi Mumbai Pollution

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