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Country Without Traffic Signals: इस देश में नहीं है एक भी ट्रैफिक सिग्नल, फिर कैसे कंट्रोल होती हैं गाड़ियां
Country Without Traffic Signals: भूटान एक ऐसा देश है जहां पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है. आइए जानते हैं कि यहां पर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाता है.
Country Without Traffic Signals: सोचिए कि आप एक ऐसे देश में हों जहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और आप वहां पर गाड़ी चला रहे हो. हालांकि यह नामुमकिन लग सकता है लेकिन भूटान में यह एक दैनिक वास्तविकता है. दरअसल यहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है. आइए जानते हैं इसके बावजूद भी यहां पर गाड़ियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:48 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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