व्यस्त जंक्शनों पर प्रशिक्षित यातायात पुलिस हाथ के इशारे का इस्तेमाल करके वाहन के प्रभाव को कंट्रोल करती है. 1990 के दशक में भूटान ने कुछ समय के लिए थिम्फू में एक ट्रैफिक सिग्नल को स्थापित किया था. लेकिन जनता के असंतोष की वजह से सरकार को इसे हटाना पड़ा और मैनुअल ट्रैफिक नियंत्रण पर वापस लौटना पड़ा.