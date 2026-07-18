अंतरिक्ष में मिसाइल लॉन्च करने से पीछे की तरफ एक तेज बल पैदा होता है. यह स्पेसक्राफ्ट के कक्षा को बदल सकता है या फिर उसे घुमा सकता है. लॉन्च के बाद खुद को स्थिर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक खास एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स की जरूरत होती है.