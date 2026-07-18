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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMissile Launch From Space: क्या स्पेस से लॉन्च की जा सकती है कोई मिसाइल, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Missile Launch From Space: क्या स्पेस से लॉन्च की जा सकती है कोई मिसाइल, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Missile Launch From Space: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jul 2026 08:59 AM (IST)
Missile Launch From Space: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Missile Launch From Space: अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च करने की संभावना अक्सर लोगों में उत्सुकता को जगाती है. खास कर तब जब देश एडवांस्ड स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा हो. आइए जानते हैं कि क्या सच में अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है.

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तकनीकी रूप से अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है क्योंकि रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों होते हैं.‌ इससे उनके इंजन वैक्यूम में भी काम कर सकते हैं.
तकनीकी रूप से अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है क्योंकि रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों होते हैं.‌ इससे उनके इंजन वैक्यूम में भी काम कर सकते हैं.
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पृथ्वी पर होने वाले सामान्य दहन के उलट स्पेस रॉकेट सॉलिड या फिर लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं. इनमें ऑक्सीडाइजर पहले से मौजूद होते हैं. इससे वे बाहरी हवा पर निर्भर हुए बिना थर्सट पैदा कर सकते हैं.
पृथ्वी पर होने वाले सामान्य दहन के उलट स्पेस रॉकेट सॉलिड या फिर लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं. इनमें ऑक्सीडाइजर पहले से मौजूद होते हैं. इससे वे बाहरी हवा पर निर्भर हुए बिना थर्सट पैदा कर सकते हैं.
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चीजें पहले से ही लगभग 27000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में घूम रही होती हैं. ऑर्बिट से लॉन्च की गई मिसाइल को सिर्फ एक छोटे डी ऑर्बिट बर्न की जरूरत होती है. इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे टारगेट की तरफ खींचता है.
चीजें पहले से ही लगभग 27000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में घूम रही होती हैं. ऑर्बिट से लॉन्च की गई मिसाइल को सिर्फ एक छोटे डी ऑर्बिट बर्न की जरूरत होती है. इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे टारगेट की तरफ खींचता है.
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अंतरिक्ष में मिसाइल लॉन्च करने से पीछे की तरफ एक तेज बल पैदा होता है. यह स्पेसक्राफ्ट के कक्षा को बदल सकता है या फिर उसे घुमा सकता है. लॉन्च के बाद खुद को स्थिर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक खास एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स की जरूरत होती है.
अंतरिक्ष में मिसाइल लॉन्च करने से पीछे की तरफ एक तेज बल पैदा होता है. यह स्पेसक्राफ्ट के कक्षा को बदल सकता है या फिर उसे घुमा सकता है. लॉन्च के बाद खुद को स्थिर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक खास एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स की जरूरत होती है.
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कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अल्माज मिलिट्री स्पेस स्टेशन पर 23 एमएम ऑटो कैनन का परीक्षण किया था. साथ ही कैस्केड स्पेसक्राफ्ट का प्रस्ताव भी दिया था. इसे अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था.
कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अल्माज मिलिट्री स्पेस स्टेशन पर 23 एमएम ऑटो कैनन का परीक्षण किया था. साथ ही कैस्केड स्पेसक्राफ्ट का प्रस्ताव भी दिया था. इसे अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था.
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भले ही टेक्नोलॉजी मौजूद हो लेकिन 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी अंतरिक्ष में परमाणु हथियार और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले दूसरे हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है.
भले ही टेक्नोलॉजी मौजूद हो लेकिन 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी अंतरिक्ष में परमाणु हथियार और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले दूसरे हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है.
Published at : 18 Jul 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Missile Launch From Space Space Missile Science Rocket Propulsion

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