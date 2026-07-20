INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCJP Parliament March: जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?

CJP Parliament March: जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?

CJP Parliament March: आज कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च करने जा रही है. आइए जानते हैं कि जंतर-मंतर से संसद भवन तक पैदल जाने में कितना समय लगता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मानसून सत्र में जंतर-मंतर से संसद तक मार्च प्रस्तावित।
  • दिल्ली पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी, धारा 163 लागू।
  • आयोजकों ने शांतिपूर्ण, अहिंसक व्यवहार बनाए रखने की अपील की।

CJP Parliament March: संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है. इसी के साथ हजारों प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर जमा हैं. संसद तक प्रस्तावित मार्च को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच कई लोग यह जानना चाहते हैं कि ये दोनों जगह एक दूसरे से कितनी दूर हैं. आइए जानते हैं जंतर-मंतर से संसद भवन तक पैदल जाने में कितना वक्त लगता है.

जंतर-मंतर और संसद भवन के बीच की दूरी 

जंतर-मंतर और संसद भवन नई दिल्ली के बीचों-बीच स्थित हैं. इन दोनों जगहों के बीच पैदल दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है. पैदल चलने की सामान्य रफ्तार से इस रास्ते को तय करने में आमतौर पर 20 से 25 मिनट लगते हैं. हालांकि भीड़ की आवाजाही, सुरक्षा इंतजाम और ट्रैफिक पाबंदी की वजह से इसमें लगने वाला समय बदल सकता है. 

पैदल जाने का मुख्य रास्ता 

जंतर-मंतर से संसद भवन जाने का सबसे सीधा रास्ता संसद मार्ग से होकर गुजरता है. जंतर-मंतर से निकलने के बाद पैदल चलने वाले लोग सीधे सड़क पर संसद की तरफ बढ़ सकते हैं. इस रास्ते पर एक मुख्य लैंडमार्क पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है. यह जंतर-मंतर के पास है और संसद परिसर की तरफ जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पहचान बिंदु का काम करता है.

मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित मार्च 

मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का प्रस्ताव रखा था. आयोजकों के मुताबिक इस मार्च का मकसद शांतिपूर्ण और अहिंसक बने रहना था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि ऐसे मार्च के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई थी और ना ही दी गई थी. अधिकारियों ने जनता से किसी भी गैर कानूनी जुलूस में शामिल न होने की अपील की और नागरिकों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की भी मांग की. 

यह भी पढ़ेंः कितनी खतरनाक हैं ईरान की फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जानें क्या है इनकी खासियत?

इलाके में धारा 163 लागू 

प्रस्तावित मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर रोड पर तय प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है. यह पाबंदी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर लगाई गई हैं.

आयोजकों की शांतिपूर्ण व्यवहार की अपील 

अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रतिभागियों से प्रस्तावित मार्च के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की है. आयोजकों ने यह जोर देकर यह कहा है कि कोई हिंसा या फिर गैर कानूनी गतिविधि नहीं होनी चाहिए और समर्थकों से अपील की कि वह ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हो. इन सभी अपील के बावजूद भी पुलिस का यह कहना है कि मार्च के लिए कोई भी आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी और उन्होंने फिर से दोहराया है कि बिना मंजूरी वाली भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः क्या सोनम वांगचुक को जबरन खाना खिला सकती है सरकार, क्या कहता है कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Protest CJP Parliament March Jantar Mantar To Parliament Distance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
CJP Parliament March: जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?
जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
Iran Fattah Missile: कितनी खतरनाक हैं ईरान की फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जानें क्या है इनकी खासियत?
कितनी खतरनाक हैं ईरान की फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जानें क्या है इनकी खासियत?
जनरल नॉलेज
नासा का रेड अलर्ट, तेजी से बढ़ समंदर का जलस्तर; 2050 तक डूबने की कगार पर कई मशहूर शहर
नासा का रेड अलर्ट, तेजी से बढ़ समंदर का जलस्तर; 2050 तक डूबने की कगार पर कई मशहूर शहर
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
इंडिया
Weather Today: 'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
एग्रीकल्चर
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget