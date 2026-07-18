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Plastic Banknotes: जिन देशों में चलते हैं प्लास्टिक के नोट, वहां रुपये की वैल्यू कितनी?
Plastic Banknotes: कई देशों में पहले से ही पॉलिमर नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि उन देशों में भारतीय रुपये की क्या वैल्यू है.
Plastic Banknotes: भारत जल्द ही प्लास्टिक करेंसी नोट का इस्तेमाल करने वाले देश में शामिल होने जा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट छापने वाली सब्सिडियरी BRBNMPL ने पॉलीमर शीट खरीदने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. शुरुआती दौर में ₹10 और ₹20 के नोट लाए जा सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि जिन देशों में पहले से ही प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां भारतीय रुपये की क्या वैल्यू है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:48 PM (IST)
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