पॉलिमर नोट आमतौर पर कागज की करेंसी की तुलना में 2.5 से 5 गुना ज्यादा समय तक चलते हैं. ये वाटरप्रूफ और फटने से सुरक्षित होते हैं. इनमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिनसे नकली नोट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है.