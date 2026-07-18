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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPlastic Banknotes: जिन देशों में चलते हैं प्लास्टिक के नोट, वहां रुपये की वैल्यू कितनी?

Plastic Banknotes: जिन देशों में चलते हैं प्लास्टिक के नोट, वहां रुपये की वैल्यू कितनी?

Plastic Banknotes: कई देशों में पहले से ही पॉलिमर नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि उन देशों में भारतीय रुपये की क्या वैल्यू है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jul 2026 03:48 PM (IST)
Plastic Banknotes: कई देशों में पहले से ही पॉलिमर नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि उन देशों में भारतीय रुपये की क्या वैल्यू है.

Plastic Banknotes: भारत जल्द ही प्लास्टिक करेंसी नोट का इस्तेमाल करने वाले देश में शामिल होने जा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट छापने वाली सब्सिडियरी BRBNMPL ने पॉलीमर शीट खरीदने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. शुरुआती दौर में ₹10 और ₹20 के नोट लाए जा सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि जिन देशों में पहले से ही प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां भारतीय रुपये की क्या वैल्यू है.

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BRBNMPL ने पॉलिमर शीट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. यह प्लास्टिक नोट छापने की दिशा में पहला आधिकारिक कदम है. पायलट प्रोजेक्ट में ₹10 और ₹20 के नोट शामिल होने की उम्मीद है.
BRBNMPL ने पॉलिमर शीट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. यह प्लास्टिक नोट छापने की दिशा में पहला आधिकारिक कदम है. पायलट प्रोजेक्ट में ₹10 और ₹20 के नोट शामिल होने की उम्मीद है.
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ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और रोमानिया समेत लगभग 7 देश में पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से प्लास्टिक नोट अपना लिए गए हैं.
ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और रोमानिया समेत लगभग 7 देश में पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से प्लास्टिक नोट अपना लिए गए हैं.
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एक्सचेंज वैल्यू में भी काफी अंतर है. 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत लगभग ₹67.25 है. इसी के साथ 1 ब्रिटिश पाउंड लगभग ₹129.50 के बराबर है. इसके उलट ₹1 के बदले लगभग 272 वियतनामी डोंग मिलते हैं.
एक्सचेंज वैल्यू में भी काफी अंतर है. 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत लगभग ₹67.25 है. इसी के साथ 1 ब्रिटिश पाउंड लगभग ₹129.50 के बराबर है. इसके उलट ₹1 के बदले लगभग 272 वियतनामी डोंग मिलते हैं.
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ऑस्ट्रेलिया 1988 में प्लास्टिक नोट लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था. तब से कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से पॉलिमर करेंसी को अपनाया है.
ऑस्ट्रेलिया 1988 में प्लास्टिक नोट लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था. तब से कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से पॉलिमर करेंसी को अपनाया है.
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पॉलिमर नोट आमतौर पर कागज की करेंसी की तुलना में 2.5 से 5 गुना ज्यादा समय तक चलते हैं. ये वाटरप्रूफ और फटने से सुरक्षित होते हैं. इनमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिनसे नकली नोट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है.
पॉलिमर नोट आमतौर पर कागज की करेंसी की तुलना में 2.5 से 5 गुना ज्यादा समय तक चलते हैं. ये वाटरप्रूफ और फटने से सुरक्षित होते हैं. इनमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिनसे नकली नोट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है.
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सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने कुछ खास वैल्यू वाले नोटों के लिए पॉलिमर नोट शुरू किए हैं. इससे टिकाऊपन बढ़ा है और उन्हें बदलने का खर्च भी कम हुआ है.
सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने कुछ खास वैल्यू वाले नोटों के लिए पॉलिमर नोट शुरू किए हैं. इससे टिकाऊपन बढ़ा है और उन्हें बदलने का खर्च भी कम हुआ है.
Published at : 18 Jul 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Polymer Currency Plastic Banknotes Rbi Plastic Notes

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