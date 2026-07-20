कॉकरोच ही नहीं भारत में हुए हैं ये ऐतिहासिक आंदोलन, जानें क्या रहा था उनका परिणाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।

चिपको ने पर्यावरण, अन्ना ने भ्रष्टाचार पर राष्ट्रव्यापी ध्यान खींचा।

शाहीन बाग, किसान आंदोलनों ने नागरिक, कृषि मुद्दे उठाये।

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा कॉकरोच मूवमेंट 2026 शिक्षा प्रणाली, परीक्षा पेपर लीक और रोजगार नीति जैसे मुद्दों पर युवाओं के गुस्से का प्रतीक बनकर उभर रहा है. इस आंदोलन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. दशकों से कई राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने देश की राजनीति, शासन, पर्यावरण नीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नया आकार दिया है. भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों से लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन और पर्यावरण आंदोलन तक इन आंदोलनों ने भारत के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव को छोड़ा है.

अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

2011 में आधुनिक भारत के सबसे बड़े नागरिक आंदोलन में से एक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने हजारों लोगों को सड़कों पर ला दिया था. साथ ही यह आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति पर हावी हो गया था.

यह आंदाेलन जन लोकपाल विधेयक की मांग पर केंद्रित था जिसका उद्देश्य एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक संस्था को बनाना था. विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था और इसे शहरी मध्यम वर्ग और युवा नागरिकों से व्यापक समर्थन मिला था.

इस अभियान के फल स्वरुप अंत में लोकपाल कानून पारित हुआ. इसके परिणाम स्वरुप जरूरी राजनीतिक विकास भी हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी का उदय भी शामिल है. जो बाद में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गई.

जेपी आंदोलन

1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार छात्र आंदोलन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ा अध्याय साबित हुआ. आंदोलन में भ्रष्टाचार, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और शासन जैसे मुद्दों को उठाते हुए संपूर्ण क्रांति का आवाह्न किया. पटना में जो शुरू हुआ वह धीरे-धीरे केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान में बदल गया.

इसके बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम में 1975 में आपातकाल की घोषणा शामिल थी. आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 के आम चुनाव ने जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया. यह पहली बार था कि जब एक गैर कांग्रेसी सरकार ने केंद्र सरकार का गठन किया.

शाहीन बाग और सीएए विरोधी आंदोलन

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हाल के सालों में भारत के सबसे बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में से एक बन गया. नई दिल्ली के शाहीन बाग में केंद्रित इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से महिलाओं ने किया था. उन्होंने सीएए के विरोध और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संबंध में चिंता को व्यक्त करते हुए लगातार धरना प्रदर्शन किया. इस आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और देश के कई हिस्सों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन को प्रेरित किया. कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अंत में प्रदर्शन खत्म हुआ.

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किसानों का विरोध

तीन केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आजाद भारत में सबसे लंबे और सबसे संगठित विरोध प्रदर्शनों में से एक बन गया. यह आंदोलन 2020 से 2021 तक चला. कानून को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों किसान दिल्ली के सिंधु और टिकरी सीमाओं पर महीना तक डेरा डाले रहे. बातचीत, प्रदर्शन और सार्वजनिक अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन 1 साल से ज्यादा समय तक जारी रहा. आखिर में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की.

चिपको आंदोलन

1973 का चिपको आंदोलन भारत के पर्यावरण इतिहास में एक खास जगह रखता है. इसे देश के सबसे सफल संरक्षण अभियानों में से एक माना जाता है. वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में उत्पन्न स्थानीय ग्रामीण खासकर महिलाएं व्यावसायिक कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगा लेती थी. उनके अहिंसक प्रतिरोध ने वन संरक्षण के महत्व पर देशभर का ध्यान आकर्षित किया था. इस आंदोलन की वजह से एक बड़ी नीतिगत प्रतिक्रिया हुई. केंद्र सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में व्यावसायिक पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया.

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