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Gold Reserves: दुनिया के किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना, क्या टॉप-5 में आता है भारत का नाम?
Gold Reserves: दुनिया में सभी देश सुरक्षा कवच के तौर पर सोने के भंडार पर निर्भर होते हैं. आइए जानते हैं किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है.
Gold Reserves: सोना हमेशा से एक कीमती धातु से काफी ज्यादा रहा है. यह आर्थिक ताकत, वित्तीय सुरक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है. ऐसे समय में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, देश सुरक्षा कवच के तौर पर सोने के भंडार पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है.
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Published at : 10 Apr 2026 06:38 PM (IST)
Tags :Gold Reserves Usa Gold India Gold
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion