मेसी पर 19 साल के लामिन यमाल का बयान, बोले- 'अपने बच्चों का बताऊंगा, यह हार उसे...'

स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता. मुकाबले में फैंस की नजर तमाम स्टार खिलाड़ियों पर थीं, जिसमें 39 साल के लियोनल मेसी (Lionel Messi) और 19 साल के लामिन यमाल (Lamine Yamal) शामिल थे. फाइनल से पहले दोनों की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें बेबी यमाल दिग्गज मेसी की गोद में नजर आए थे. अब खिताब जीतने के बाद यमाल ने मेसी को लेकर बड़ा दिलचस्प बयान दिया.

मेसी पर क्या बोले लामिन यमाल?

यमाल ने कहा कि वह अपने बच्चों को मेसी के बारे में बताएंगे. लामिन यमाल ने कहा, "आज मैंने स्पेन के लिए वर्ल्ड कप जीता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी अनुभव किया जिसके बारे में मैं एक दिन अपने बच्चों को बताऊंगा. जिस आदमी ने मुझे बच्चे के रूप में उठाया था, वो पिच के दूसरी साइड खड़े होकर एक ही सपने के लिए लड़ रहा था. फुटबॉल कहानियों को एक पूरे चक्र में लाने का एक सुंदर तरीका है."

आगे मेसी को लेकर यमाल ने कहा, "जब मैंने मेसी को आखिरी सीटी के बाद देखा, मैंने सिर्फ एक विरोधी नहीं देखा, मैंने जिसने मिलियन बच्चों (मुझे मिलाकर) को यकीन दिलाया कि फुटबॉल एक आर्ट है. मैंने उस आदमी को देखा जिसके वीडियो मैं बार-बार देखता था और ऐसी चीजों की नकल करने की कोशिश करता था जिन्हें कोई और नहीं कर सकता था."

उन्हें दर्द देगी हार

यमाल ने कहा, "मुझे पता है कि यह हार उन्हें दर्द देगी. आप इतने जोश के साथ नहीं खेलते, बार-बार अपने देश को आगे नहीं बढ़ाते और बिना दुख महसूस किए वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हारते. हार में भी वह लगातार गेंद मांगते रहे, मौके बनाते रहे और हार न मानने का जज्बा बनाए रखा. चैंपियन ऐसा ही करते हैं."

मेसी की उम्र पर बोले

यमाल ने कहा, "लोग स्पेन के वर्ल्ड कप जीतने के बारे में बात करेंगे, उन्हें करनी भी चाहिए. लेकिन वे यह भी याद रखेंगे कि उस उम्र में जब ज्यादातर दिग्गज खिलाड़ी रिटायर हो चुके होते हैं, मेसी जब भी गेंद को छूते थे, तो दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर भी घबरा जाते थे."

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