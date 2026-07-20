जंतर-मंतर जा रहे अखिलेश यादव के कई सांसद, डिंपल यादव बोलीं- 'देश के बच्चे लाठी खा रहे'

सोनम वांगचुक के समर्थन में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए बड़ी संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग-अलग जगहों से जंतर-मंतर पहुंचे छात्र 'चलो संसद' मार्च का हिस्सा बने हैं. इस शांतिपूर्ण मार्च के जरिए छात्रों की मांग है कि सरकार नीट पेपर लीक का जवाब दे और जिम्मेदारों पर एक्शन ले. हालांकि, खबरें हैं शांति से चल रहे मार्च में पुलिस जवानों ने छात्रों पर लाठियां चलाई हैं, जिसको लेकर विपक्ष के सांसद नाराज हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद जंतर-मंतर पहुंचे हैं.

समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, जियाउर्रहमान बर्क, राजीव राय, रुचि वीरा और धर्मेंद्र यादव समेत कई सांसद इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं. उनके हाथ में बैनर हैं, 'नीट है या चीट है.' इसी के साथ सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने 'चलो संसद' मार्च को लेकर संसद के बाहर बड़ा बयान दिया. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के बच्चे लाठियां खा रहे हैं. सरकार छात्रों की सुनना ही नहीं चाहती है.

डिंपल यादव ने कहा कि देश में यह मजाक हो रहा है. सपा सांसद का यह भी कहना है कि नीट की पूरी प्रॉसेस करप्ट है. देश में न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं. सवाल यही है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या नहीं? अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है. किसान भी परेशान हैं, छात्र भी परेशान हैं.

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'सरकार प्रताड़ना देने का काम कर रही है'- अखिलेश यादव

सपा सांसद इकरा हसन ने भी सीधे तौर पर बस इतना ही कहा है कि वह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा चाहती हैं. इतना ही नहीं, खुद अखिलेश यादव ने भी मार्च का समर्थन करते हुए सरकार से सवाल किए हैं. अखिलेश यादव का कहना है कि यह सरकार नहीं अहंकार है. श्रद्धांजली में भी भेदभाव करती है. हजारों परिवार के बच्चे और छात्र यहां धरने पर बैठे हैं. वो चाहते हैं कि सरकार सुने, लेकिन सरकार सुनती नहीं है. छात्रों को प्रताड़ना देने का काम करती है.

'BJP के ही लोग पेपर लीक में शामिल'- अखिलेश यादव

कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि नीट पेपर लीक में बीजेपी के लोग ही शामिल हैं. मैं युवा सांसदों से कहना चाहता हूं, जंतर- मंतर जाइए और पार्टी का संदेश दीजिए कि पार्टी आपके साथ है. लखनऊ वाले दिल्लीवालों को नीचा दिखा रहे हैं. दिल्लीवालों ने मंदिर का उद्धाटन किया था, इसलिए लखनऊ वालों ने जांच बैठाकर कंट्रोल अपने हाथ में रखा.

'सरकार को अपनी हठ छोड़नी होगी'- जियाउर्रहमान बर्क

"देश के छात्र, देश के नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ है. आज सपा का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जा रहा है. हम उनके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं. संसद के सत्र में भी हमने मजबूती से छात्रों का पक्ष रखा है. हम यही चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे. सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया. हम चाहते हैं कि सरकार संवाद करे और उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए."

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