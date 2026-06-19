सड़कों की कोडिंग क्या है और यह कैसे करती है काम, इससे कैसे आसान हो जाता है सफर?

सवाल है कि सड़कों की कोडिंग क्या है? अब सरल शब्दों में कहें तो सड़कों की कोडिंग का मतलब देश की हर छोटी-बड़ी सड़क और गली को एक खास नाम और नंबर दिया जाता है. यह एक डिजिटल पहचान होती है, जिसके तहत हर सड़क को एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड आवंटित किया जाता है.