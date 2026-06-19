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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसड़कों की कोडिंग क्या है और यह कैसे करती है काम, इससे कैसे आसान हो जाता है सफर?

सड़कों की कोडिंग क्या है और यह कैसे करती है काम, इससे कैसे आसान हो जाता है सफर?

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय अब ग्रामीण सड़कों को डिजिटल बनाने की कवायद में है. इस दौरान सड़कों की कोडिंग की जाएगी. आइए जानें कि यह क्या होता है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 19 Jun 2026 05:05 PM (IST)
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय अब ग्रामीण सड़कों को डिजिटल बनाने की कवायद में है. इस दौरान सड़कों की कोडिंग की जाएगी. आइए जानें कि यह क्या होता है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा.

देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है, वहां के सफर को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए सरकार बेहद आधुनिक और अनूठा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने देश के हर गांव की सड़क को एक अनूठी और डिजिटल पहचान देने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था के जरिए सड़कों की कोडिंग की जाएगी, इससे न सिर्फ गांव के अंदर जाना आसान हो जाएगा बल्कि सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी बदलाव आएगा. आइए जानें यह क्या है और कैसे काम करेगा.

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सवाल है कि सड़कों की कोडिंग क्या है? अब सरल शब्दों में कहें तो सड़कों की कोडिंग का मतलब देश की हर छोटी-बड़ी सड़क और गली को एक खास नाम और नंबर दिया जाता है. यह एक डिजिटल पहचान होती है, जिसके तहत हर सड़क को एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड आवंटित किया जाता है.
सवाल है कि सड़कों की कोडिंग क्या है? अब सरल शब्दों में कहें तो सड़कों की कोडिंग का मतलब देश की हर छोटी-बड़ी सड़क और गली को एक खास नाम और नंबर दिया जाता है. यह एक डिजिटल पहचान होती है, जिसके तहत हर सड़क को एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड आवंटित किया जाता है.
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इस अनोखे कोड की मदद से देश की सभी गांव की सड़कों को डिजिटली मैप किया जा सकेगा. इस सिस्टम के लागू होने से ग्रामीण परिसर के बुनियादी ढांचे के नियोजन, प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में एक बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.
इस अनोखे कोड की मदद से देश की सभी गांव की सड़कों को डिजिटली मैप किया जा सकेगा. इस सिस्टम के लागू होने से ग्रामीण परिसर के बुनियादी ढांचे के नियोजन, प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में एक बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.
Published at : 19 Jun 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Ministry Of Panchayati Raj Road Coding System Digital Mapping Of Roads

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