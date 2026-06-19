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सड़कों की कोडिंग क्या है और यह कैसे करती है काम, इससे कैसे आसान हो जाता है सफर?
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय अब ग्रामीण सड़कों को डिजिटल बनाने की कवायद में है. इस दौरान सड़कों की कोडिंग की जाएगी. आइए जानें कि यह क्या होता है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा.
देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है, वहां के सफर को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए सरकार बेहद आधुनिक और अनूठा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने देश के हर गांव की सड़क को एक अनूठी और डिजिटल पहचान देने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था के जरिए सड़कों की कोडिंग की जाएगी, इससे न सिर्फ गांव के अंदर जाना आसान हो जाएगा बल्कि सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी बदलाव आएगा. आइए जानें यह क्या है और कैसे काम करेगा.
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Published at : 19 Jun 2026 05:05 PM (IST)
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