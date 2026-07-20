कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के बाहर ही रोक दिया गया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक कविता के जरिए सरकार पर निशाना साधा है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"निराशा में आँख का पानी, जब समुंदर बन जाता है ‘इंक़लाब’ तब आता है!!! कोई अपनी ताक़त पर, जब सर उठा इठलाता है ‘इंक़लाब’ तब आता है! हुकूमतों का घमंड-गुरूर, जब पर्वत सा बन जाता है ‘इंक़लाब’ तब आता है!!! दौर जब नाइंसाफी का, हद ही पार कर जाता है..‘इंक़लाब’ तब आता है! जब-जब देश का भविष्य...पूरा दांव पर लग जाता है..‘इंकलाब’ तब आता है!!!

जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का विरोध, अजमेर दरगाह में उठी आवाज, 'मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट'

छात्र कर रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

आपको बता दें कि, नीट परीक्षा पेपर लीक (NEET Paper Leak) के विरोध में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन बीते दिनों से लगातार जारी है. छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, छात्रों ने आज 20 जुलाई को संसद तक मार्च की घोषणा की थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति प्रदर्शनकारियों को नहीं दी थी.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस

दिल्ली के जंतर-मंतर जारी प्रदर्शन में प्रदर्शन कारियों ने आज 20 जुलाई को संसद तक मार्च की बात कही थी, निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनकारी छात्रों की भीड़ संसद तक पहुंच गई, स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने पुलिस ने 20-25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे. उधर, सुरक्षा के मद्देनजर संसद का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है.

वहीं, दिल्ली में नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी छात्रों के प्रदर्शन के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है.

इस जिले को CM योगी देंगे 542 करोड़ की सौगात, 82 विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण-शिलान्यास