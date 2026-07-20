INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMonsoon Session 2026: डीलिमिटेशन बिल के सपोर्ट में कौन-कौन सी पार्टियां, कौन विरोध में... किसने नहीं खोले पत्ते?

Monsoon Session 2026: डीलिमिटेशन बिल के सपोर्ट में कौन-कौन सी पार्टियां, कौन विरोध में... किसने नहीं खोले पत्ते?

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में सरकार फिर से डीलिमिटेशन बिल ला सकती है. चलिए जानें कि इसके पक्ष-विपक्ष में कौन-कौन है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

Monsoon Session 2026: आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगाने के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है. इस बार सत्र का केंद्र बिंदु डीलिमिटेशन बिल बना हुआ है. दरअसल बजट सत्र में 54 वोटों से पिछड़ने के बाद केंद्र सरकार दोबारा से इस विधेयक को संसद में पेश कर सकती है. यह विधेयक देश के सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से पुनर्गठन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. आइए जानें कि इसके सपोर्ट में कौन सी पार्टियां हैं, कौन विरोध में हैं और किसने अभी तक इस बारे में कोई बात साफ तौर पर नहीं कही है.

क्या है परिसीमन कानून?

परिसीमन बिल यानी डीलिमिटेशन बिल एक ऐसा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव है, जिसका सीधा मकसद देश में चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा से तय करना है. इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या 550 से बढ़ाकर 850 तक पहुंच जाएगी. यह पूरा पुनर्गठन साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया जा रहा है. इसके साथ ही इस बिल को 33% महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि नई सीमाएं तय होने के बाद संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

डीलिमिटेशन बिल के समर्थन में कौन सी पार्टियां?

इस बिल को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा रही है. भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल सभी सहयोगी पार्टियां पूरी तरह से इस बिल के समर्थन में खड़ी हैं. सत्ता पक्ष का तर्क है कि बढ़ती हुआ आबादी के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन बेहद जरूरी है, ताकि हर नागरिक को सही लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मिल सके. सरकार का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने से बड़े राज्यों के दूर-दराज के इलाकों का तेजी से विकास होगा और चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व मजबूत बनेगी.

यह भी पढ़ें: CJP Parliament March: जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?

डीलिमिटेशन बिल के विपक्ष में कौन-कौन?

दूसरी ओर विपक्षी खेमे ने इस विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है. दक्षिण भारतीय राज्यों का मानना है कि उन्होंने अपने राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को बेहद ईमानदारी से लागू किया है. अब केवल आबादी को आधार बनाकर सीटें बढ़ाने से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक प्रभाव केंद्र में घट जाएगा. विपक्ष इसे राज्यों के साथ बड़ा अन्याय बता रहा है.

किन पार्टियों ने अब तक नहीं खोले पत्ते?

सदन में कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जिन्होंने अब तक इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं. शरद पवार की एनसीपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेस जैसी पार्टियों ने अपना अंतिम रुख साफ नहीं किया है.

डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सरकार को कितने बहुमत की जरूरत?

डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए सरकार को संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए संविधान में बड़ा संशोधन करना पड़ेगा अगर यह बिल पास हो जाता है तो देश का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा. बड़े राज्यों की सीटों में भारी इजाफा होगा और महिला प्रतिनिधियों की संख्या भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें: CJP Protest: कॉकरोच ही नहीं भारत में हुए हैं ये ऐतिहासिक आंदोलन, जानें क्या रहा था उनका परिणाम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Delimitation Bill Monsoon Session 2026 Delimitation Bill Monsoon Session
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Monsoon Session 2026: डीलिमिटेशन बिल के सपोर्ट में कौन-कौन सी पार्टियां, कौन विरोध में... किसने नहीं खोले पत्ते?
डीलिमिटेशन बिल के सपोर्ट में कौन-कौन सी पार्टियां, कौन विरोध में... किसने नहीं खोले पत्ते?
जनरल नॉलेज
CJP Protest: कॉकरोच ही नहीं भारत में हुए हैं ये ऐतिहासिक आंदोलन, जानें क्या रहा था उनका परिणाम?
कॉकरोच ही नहीं भारत में हुए हैं ये ऐतिहासिक आंदोलन, जानें क्या रहा था उनका परिणाम?
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: अन्ना हजारे ने कैसे खत्म किया था अपना अनशन, उनकी किन मांगों को UPA सरकार ने माना था?
अन्ना हजारे ने कैसे खत्म किया था अपना अनशन, उनकी किन मांगों को UPA सरकार ने माना था?
जनरल नॉलेज
CJP Parliament March: जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?
जंतर-मंतर से कितनी दूर है संसद भवन, पैदल पहुंचने में कितना वक्त लगता है?
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
इंग्लैंड में गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
इंडिया
Explained: पहले दिन 5 बार स्थगित हुआ सदन! मानसून सत्र में कौन से बिल और किन मुद्दों पर जंग छिड़ना तय?
पहले दिन 5 बार स्थगित हुआ सदन! मानसून सत्र में कौन से बिल और किन मुद्दों पर जंग छिड़ना तय?
बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget