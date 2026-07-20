हार, हार, हार... शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का बजा बैंड, नहीं देख पाएंगे वनडे रिकॉर्ड

Shubman Gill Record as ODI Captain: शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. गिल भारत के लिए वनडे और टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं. वनडे में गिल की कप्तानी में अब तक टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल ब्रिगेड ने जीत हासिल की थी.

गिल अक्टूबर 2025 से भारत के वनडे कप्तान बने. बड़ी टीमों के खिलाफ गिल की टीम फुस्स ही नजर आई है. लगातार हार से टीम अव्वल नंबर का ताज भी गंवा सकती है. फिलहाल टीम इंडिया वनडे की नंबर-1 टीम है. तो आइए जानते हैं कि अब तक ओवरऑल वनडे में गिल की कप्तानी कैसी रही.

गिल की कप्तानी में 4 वनडे सीरीज खेल चुकी है टीम इंडिया

मेन इन ब्लू ने अब तक गिल की कप्तानी में 4 वनडे सीरीज खेल ली हैं. पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, जिसमें टीम इंडिया को 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी. कुल 4 सीरीज में भारत ने 3 में हार का सामना किया है, सिर्फ 1 में जीत मिली है. इस तरह गिल का अब तक कप्तान के रूप में वनडे रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. टीम को इकलौती जीत अफगानिस्तान के खिलाफ मिली.

ऑस्ट्रेलिया के बाद गिल ब्रिगेड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. इस सीरीज में भी टीम को 1-2 से हार का समाना करना पड़ा. इस हार के साथ न्यूजीलैंड ने 37 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज जीती.

इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 3-0 से जीत हासिल की. इस जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. इंग्लैंड दौरे पर खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में मेन इन ब्लू ने 1-2 से हार का सामना किया. अब देखना दिलचस्प होगा कि गिल की कप्तानी वाली टीम अगली वनडे सीरीज में कैसा प्रदर्शन करती है.

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