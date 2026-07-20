इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week 20 July To 26 July: इस वीक ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की बाढ़ आ रही है. यानी पूरे हफ्ते आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लीजिए.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 12:04 PM (IST)
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नया हफ्ता शुरू हो गया है और इसी के साथ ओटीटी लवर्स भी ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि इस पूरे वीक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या नया देखे को मिलेगा. तो बता दें कि अगले सात दिनों में ओटीटी पर कॉमेडी से रोमाटिंग और थ्रिलर फिल्मों और टीवी शो का ऐसा शानदार मिक्स आ रहा है जो आपकी बिंज-वॉचिंग की ख्वाहिश को पूरा करेगा. तो चलिए यहां 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं.

मुसाफिर कैफे
विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टारर ये सीरीज दिव्या प्रकाश दुबे के इसी नाम के बेस्ट-सेलिंग हिंदी नॉवेल पर बेस्ड है. इसकी कहानी कई टाइमलाइन में चलती है और इसमें चंदर (मैसी) की कहानी दिखाई गई है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जिसकी ज़िंदगी दो अलग-अलग महिलाओं, सुधा और प्रीति, से जुड जाती है. इसके एपिसोड 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे.


OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज

आदर्श बाल विद्यालय
'आदर्श बाल विद्यालय' एक 'स्लाइस-ऑफ-लाइफ' ड्रामा है जिसमें के के मेनन, नवीन कस्तूरिया, अर्चना पूरन सिंह और प्रसन्ना बिष्ट ने अहम रोल प्ले किया है. इसकी कहानी दिल्ली के एक खराब हालत वाले सरकारी स्कूल के बेफिक्र हेडमास्टर की है, जो स्कूल की टीम को कैम्ब्रिज की पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर ले जाने की कोशिश करते हैं. उनकी इस कोशिश से स्कूल के बिगड़े हुए सिस्टम में एक उथल-पुथल भरा बदलाव आता है.यह सीरीज 24 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.


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पल्लीचट्टम्बी
ये मलयालम फिल्म 1950 के दशक के आखिर में केरल में हुए उथल-पुथल भरे 'विमोचन समरम' (आज़ादी की लड़ाई) के दौर पर आधारित है. इसमें कायाडू लोहार, पृथ्वीराज सुकुमारन और डिजो जोस एंटनी ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म को 24 जुलाई से सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकेंगे.


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72 आवर्स
एक 40 साल का एग्जीक्यूटिव (केविन हार्ट) गलती से 20-25 साल के युवाओं (मार्सेलो हर्नांडेज़, मेसन गुडिंग, कैम पैटरसन, बेन मार्शल) के ग्रुप टेक्स्ट में शामिल हो जाता है. इसके बाद, वह उनके साथ तीन दिन की जबरदस्त बैचलर पार्टी में जाकर अपने लड़खड़ाते करियर को बचाने की उम्मीद करता है. यह कॉमेडी फ़िल्म 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.


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द डिंक
नई कॉमेडी फिल्म 'द डिंक' में जेक जॉनसन एक टेनिस प्रो का रोल प्ले कर रहे हैं, जो "लगभग एंडी रॉडिक को हरा ही चुके थे." चोट से ठीक होने के दौरान, वे न चाहते हुए भी पॉपुलर स्पोर्ट 'पिकलबॉल' खेलना शुरू करते हैं. इस फिल्म में बेन स्टिलर, मैरी स्टीनबर्गेन, एड हैरिस और पैटन ओसवाल्ट भी अहम रोल में हैं. ये 24 जुलाई को ओटीटी के प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होगी.


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स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स
पॉपुलर कॉमेडी शो 'द बिग बैंग थ्योरी' के किरदार एक नए एडवेंचर के लिए कमबैक कर रहे हैं. कॉमिक बुक स्टोर के मालिक स्टुअर्ट ब्लूम को असलियत को ठीक करने का काम सौंपा जाता है, क्योंकि गलती से शेल्डन और लियोनार्ड के बनाए एक डिवाइस को तोड़ने की वजह से मल्टीवर्स में तबाही (आर्मगेडन) मच जाती है. इस काम में स्टुअर्ट की मदद उसकी गर्लफ्रेंड डेनिस, जियोलॉजिस्ट दोस्त बर्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट बैरी क्रिपके करते हैं. इसके एपिसोड 24 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होंगे.


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ये भी पढ़ें:-The Odyssey Box Office Day 3: 'द ओडिसी' ने संडे को मचा दिया तहलका, तीसरे दिन 60 करोड के हुई पार, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

रैनसम कैन्यन सीजन 2
रैनसम कैन्यन एक ड्रामा है जो टेक्सास के तीन रैंचिंग परिवारों और अलग-अलग जनरेशन की पॉलिटिक्स को दिखाता है. इन सभी का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है और मामला और भी उलझता जाता है. सीजन 2 में किरदारों के बीच और भी नए संबंध सामने आते हैं. इस सीजन को 23 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

द डेट कलेक्टर
नादेच कुगिमिया और दाओ पिट्टाया साएचुअ की मुख्य भूमिका वाली यह थाई फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है जो पहले अंडरग्राउंड डेट कलेक्टर था और अब लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है. वह एक हिंसक लोन ऑर्गनाइजेशन के शिकार लोगों का बदला लेने के लिए क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में वापस लौटता है. यह फिल्म एक्शन से भरपूर है. इसे 23 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.


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एलीट फोर्स
इस फ्रेंच शो में, अपनी यूनिट पर हुए जबरदस्त हमले के बाद, फ़ील्ड छोड़ने की तैयारी कर रहा एक सीनियर अफसर एक खतरनाक मिशन की कमान संभालता है, जो उसे अपने अतीत का सामना करने पर मजबूर कर देता है. इसमें टोमर सिसली, गुइलाम गुइक्स और ट्रिस्टन जंची हैं. इसे 22 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकत हैं.

'द टॉक्सिक लव स्टोरी'
यह एक सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो न्यूली मैरिड यूएस मार्शल और उनकी पत्नी की कहानी है. वे स्टॉकिंग (पीछा करने) के एक मामले का शिकार बनते हैं. इस मामले में मेन सस्पेक्ट मार्शल की एक्स-गर्लफ्रेंड है. इस सीरीज को 22 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

माई डॉटर्स फादर
मैक्सिकन मेडिकल ड्रामा 'माई डॉटर्स फादर' एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो अपनी बीमार बेटी के लिए किडनी डोनर की तलाश कर रहा है. मेडिकल इमरजेंसी की वजह से समय के साथ शुरू हुई यह दौड़ जल्द ही कुछ और ही मोड़ ले लेती है, जब उसे एक सीक्रेट अफ़ेयर और डीएनए टेस्ट के बारे में पता चलता है, जिससे दो परिवारों के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है. ये 22 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'द ओडिसी' ने मचाई तबाही, 'धमाल 4' का भी चला जादू, जानें- 'अल्फा' सहित बाकी फिल्मों का हाल

 

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Published at : 20 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
72 Hours OTT Release This Week Musafir Cafe Adarsh Baal Vidyalaya
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