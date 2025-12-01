हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLost Passport Issue: अगर विदेश में घूमते वक्त खो जाए पासपोर्ट तो‌ कैसे होगी घर वापसी, जानें इस मुसीबत से कैसे पाएं छुटकारा

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Dec 2025 03:36 PM (IST)
Lost Passport Issue: विदेश में अगर घूमते वक्त पासपोर्ट खो जाए तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ताकि घर वापसी हो सके.

Lost Passport Issue: विदेश में अपना पासपोर्ट खोना ट्रैवलर के लिए एक बुरे सपने जैसा हो सकता है. इस मुसीबत की वजह से आपकी पूरी ट्रिप खराब हो सकती है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि भले ही यह सिचुएशन परेशानी भरी हो लेकिन अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इस परेशानी से निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हादसा हो जाए तो खुद को ऐसी मुसीबत से कैसे निकालें.

जैसे ही आपको पता चले कि आपका पासपोर्ट खो गया है तो आपको सबसे पहले पास के पुलिस स्टेशन में गुम होने की कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए. इस प्रक्रिया के बाद आपको लीगली प्रोटेक्शन मिलती है और एक ऑफिशियल प्रूफ भी मिल जाता है कि आपका पासपोर्ट चोरी या फिर गुम हो चुका है. पुलिस के द्वारा आपको एक लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट कॉपी मिलेगी जो आगे के हर स्टेप में मदद करेगी.
पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद आपको इंडियन एंबेसी या फिर हाई कमीशन के पास जाना है. यह एक अकेली अथॉरिटी है जो विदेश में आपकी पहचान को वेरीफाई कर सकती है और आपको इंडिया वापस लाने में मदद कर सकती है.
जब समय कम होता है और आपको जल्दी से अपने देश वापस लौटना होता है तो एंबेसी एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करती है. यह एक बार का ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है. इससे आप सीधे इंडिया वापस जा सकते हैं. यह पासपोर्ट की जगह नहीं लेता लेकिन घर वापस जाने का यह सबसे तेज टिकट होता है. इसके लिए आपको पुलिस रिपोर्ट, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो और एप्लीकेशन फीस की जरूरत होती है.
अगर आपकी यात्रा के प्लान अभी भी चल रहे हैं और आप अपनी यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो एंबेसी एक नया टेंपरेरी पासपोर्ट भी जारी कर सकती है. इसमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट से ज्यादा समय लगता है क्योंकि इसमें आपकी पहचान के लिए और ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत होती है.
इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आपके घर लौट के लिए ऑफीशियली क्लियर कर दिया जाता है. आप वैसे ही फ्लाइट बुक कर सकते हैं जैसे हमेशा करते हैं. एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा आपके इमरजेंसी सर्टिफिकेट को पुलिस रिपोर्ट से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा.
एक्सपर्ट द्वारा हमेशा पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ रखने या फिर डिजिटल कॉपी ईमेल या क्लाउड स्टोरेज में सेव करने की सलाह दी जाती है. यह कॉपी एंबेसी वेरिफिकेशन के लिए काफी मददगार साबित होती है.
Published at : 01 Dec 2025 03:36 PM (IST)
Indian Embassy Lost Passport Emergency Certificate

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
