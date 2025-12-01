जब समय कम होता है और आपको जल्दी से अपने देश वापस लौटना होता है तो एंबेसी एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करती है. यह एक बार का ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है. इससे आप सीधे इंडिया वापस जा सकते हैं. यह पासपोर्ट की जगह नहीं लेता लेकिन घर वापस जाने का यह सबसे तेज टिकट होता है. इसके लिए आपको पुलिस रिपोर्ट, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो और एप्लीकेशन फीस की जरूरत होती है.