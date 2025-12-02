शेतपाल की सबसे खास बात यह है कि यहां बच्चे और सांप एक साथ खेलते हैं. छोटी उम्र से ही बच्चे कोबरा को प्यार से संभालना और उनकी इज्जत करना सीख जाते हैं. वे खेलते समय सांप को पकड़ लेते हैं और उनके साथ साथियों जैसा ही बर्ताव करते हैं.