Snake Village India: भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
Snake Village India: महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में सांप पाए जाते हैं और वे परिवार के सदस्यों की तरह ही रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस गांव की खास बात.
Snake Village India: महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव है जहां पर जहरीले सांप परिवार के सदस्यों की तरह रहते हैं. सोलापुर जिले के शेतपाल गांव के हर घर में सांप है. इस गांव का हर बच्चा उन जीवों के साथ रहना सीखता है जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं. यहां के लोगों के लिए सांपों का होना आस्था, संस्कृति और साथ रहने का प्रतीक है. आइए जानते हैं इस गांव की कुछ खास बात.
Published at : 02 Dec 2025 07:07 PM (IST)
