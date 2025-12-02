हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Snake Village India: भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप

Snake Village India: भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप

Snake Village India: महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में सांप पाए जाते हैं और वे परिवार के सदस्यों की तरह ही रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस गांव की खास बात.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Snake Village India: महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में सांप पाए जाते हैं और वे परिवार के सदस्यों की तरह ही रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस गांव की खास बात.

Snake Village India: महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव है जहां पर जहरीले सांप परिवार के सदस्यों की तरह रहते हैं. सोलापुर जिले के शेतपाल गांव के हर घर में सांप है. इस गांव का हर बच्चा उन जीवों के साथ रहना सीखता है जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं. यहां के लोगों के लिए सांपों का होना आस्था, संस्कृति और साथ रहने का प्रतीक है. आइए जानते हैं इस गांव की कुछ खास बात.

1/6
शेतपाल में सांप उतने ही आराम से घूमते हैं जितने किसी आम घर में पालतू जानवर. गांव वाले अपने घरों में सांपों के आराम करने के लिए एक खास जगह बनाते हैं. जब भी कोई सांप किचन या फिर बेडरूम में घुस जाता है तो कोई घबराता नहीं है.
शेतपाल में सांप उतने ही आराम से घूमते हैं जितने किसी आम घर में पालतू जानवर. गांव वाले अपने घरों में सांपों के आराम करने के लिए एक खास जगह बनाते हैं. जब भी कोई सांप किचन या फिर बेडरूम में घुस जाता है तो कोई घबराता नहीं है.
2/6
शेतपाल की सबसे खास बात यह है कि यहां बच्चे और सांप एक साथ खेलते हैं. छोटी उम्र से ही बच्चे कोबरा को प्यार से संभालना और उनकी इज्जत करना सीख जाते हैं. वे खेलते समय सांप को पकड़ लेते हैं और उनके साथ साथियों जैसा ही बर्ताव करते हैं.
शेतपाल की सबसे खास बात यह है कि यहां बच्चे और सांप एक साथ खेलते हैं. छोटी उम्र से ही बच्चे कोबरा को प्यार से संभालना और उनकी इज्जत करना सीख जाते हैं. वे खेलते समय सांप को पकड़ लेते हैं और उनके साथ साथियों जैसा ही बर्ताव करते हैं.
3/6
जहरीले सांपों की मौजूदगी के बावजूद इस गांव में सांप के काटने की घटनाएं काफी कम होती हैं. गांव वालों का मानना है कि वह सांप की इज्जत करते हैं इसलिए सांप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते.
जहरीले सांपों की मौजूदगी के बावजूद इस गांव में सांप के काटने की घटनाएं काफी कम होती हैं. गांव वालों का मानना है कि वह सांप की इज्जत करते हैं इसलिए सांप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते.
4/6
इस गांव में सांप का गहरा कल्चरल और धार्मिक महत्व है. यहां पर भगवान शिव की गहरी भक्ति है और इस वजह से कोबरा की पूजा काफी श्रद्धा से की जाती है.
इस गांव में सांप का गहरा कल्चरल और धार्मिक महत्व है. यहां पर भगवान शिव की गहरी भक्ति है और इस वजह से कोबरा की पूजा काफी श्रद्धा से की जाती है.
5/6
इस गांव का अनोखा लाइफस्टाइल पूरे भारत में टूरिस्ट, रिसर्चर और नाग एक्सपट्र्स को अपनी तरफ खींचता है. कई ट्रैवलर्स के लिए यह गांव रोमांच और विरासत का एक अनोखा मेल है.
इस गांव का अनोखा लाइफस्टाइल पूरे भारत में टूरिस्ट, रिसर्चर और नाग एक्सपट्र्स को अपनी तरफ खींचता है. कई ट्रैवलर्स के लिए यह गांव रोमांच और विरासत का एक अनोखा मेल है.
6/6
यहां के लोग सांप को संभालने का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं. बच्चे अपने माता-पिता से सीखते हैं कि सांप के पास सुरक्षित तरीके से कैसे जाएं और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए.
यहां के लोग सांप को संभालने का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं. बच्चे अपने माता-पिता से सीखते हैं कि सांप के पास सुरक्षित तरीके से कैसे जाएं और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए.
Published at : 02 Dec 2025 07:07 PM (IST)
MAHARASHTRA Shetpal Village Snake Village India

