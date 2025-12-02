एक्सप्लोरर
Alcohol Snack: भारत में शराब के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है यह चखना, जानें क्यों है पीने वालों की यह पहली पसंद
Alcohol Snack: भारत में शराब के साथ चखने का प्रचलन कई सदियों से चला आ रहा है. आइए जानते हैं कि ड्रिंक करते वक्त चखने के तौर पर लोगों की पहली पसंद मूंगफली क्यों होती है.
Alcohol Snack: इंडिया में ड्रिंक करते वक्त टेबल पर नमकीन और मसालेदार मूंगफली को रखे बिना ड्रिंकिंग सेशन काफी अधूरा लगता है. चाहे कोई फैंसी बार हो या फिर कोई छोटा लोकल रेस्टोरेंट मूंगफली चखने का किंग है. आइए जानते हैं भारत में चखने के तौर पर मूंगफली को इतना क्यों पसंद किया जाता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Dec 2025 06:00 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में शराब के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है यह चखना, जानें क्यों है पीने वालों की यह पहली पसंद
जनरल नॉलेज
7 Photos
चीन को पीछे छोड़ विशाखापट्टनम में खुला देश का सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक, जानें इसके बारे में सबकुछ
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है नो फ्लाइंग जोन, जानें क्यों कुछ खास जगहों के ऊपर से नहीं गुजर सकता हवाई जहाज
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में हरे तो अन्य देशों में किस रंग के होते हैं हाइवे पर लगे साइनबोर्ड, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया के इस अनोखे शहर में चलती हैं सिर्फ सफेद गाडियां, दूसरे रंग की कार देखते ही कर ली जाती हैं जब्त
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में शराब के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है यह चखना, जानें क्यों है पीने वालों की यह पहली पसंद
जनरल नॉलेज
7 Photos
चीन को पीछे छोड़ विशाखापट्टनम में खुला देश का सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक, जानें इसके बारे में सबकुछ
एबीपी लाइव
Opinion