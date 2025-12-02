हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Alcohol Snack: भारत में शराब के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है यह चखना, जानें क्यों है पीने वालों की यह पहली पसंद

Alcohol Snack: भारत में शराब के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है यह चखना, जानें क्यों है पीने वालों की यह पहली पसंद

Alcohol Snack: भारत में शराब के साथ चखने का प्रचलन कई सदियों से चला आ रहा है. आइए जानते हैं कि ड्रिंक करते वक्त चखने के तौर पर लोगों की पहली पसंद मूंगफली क्यों होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Alcohol Snack: भारत में शराब के साथ चखने का प्रचलन कई सदियों से चला आ रहा है. आइए जानते हैं कि ड्रिंक करते वक्त चखने के तौर पर लोगों की पहली पसंद मूंगफली क्यों होती है.

Alcohol Snack: इंडिया में ड्रिंक करते वक्त टेबल पर नमकीन और मसालेदार मूंगफली को रखे बिना ड्रिंकिंग सेशन काफी अधूरा लगता है. चाहे कोई फैंसी बार हो या फिर कोई छोटा लोकल रेस्टोरेंट मूंगफली चखने का किंग है. आइए जानते हैं भारत में चखने के तौर पर मूंगफली को इतना क्यों पसंद किया जाता है.

1/6
अल्कोहल में नैचुरली नमक कम होता है जिस वजह से इसका टेस्ट फीका या तीखा होता है. दूसरी तरफ मूंगफली नमकीन और मसालेदार होती है. नमक अल्कोहल की कड़वाहट या जलन को कम करने में मदद करता है.
अल्कोहल में नैचुरली नमक कम होता है जिस वजह से इसका टेस्ट फीका या तीखा होता है. दूसरी तरफ मूंगफली नमकीन और मसालेदार होती है. नमक अल्कोहल की कड़वाहट या जलन को कम करने में मदद करता है.
2/6
नमकीन मूंगफली और तले हुए पापड़ प्यास को बढ़ाते हैं. आप जितना ज्यादा स्नेक्स खायेंगे उतना ही ज्यादा पीने का मन करेगा. यही वजह है कि बार हमेशा नमकीन स्नैक्स देते हैं.
नमकीन मूंगफली और तले हुए पापड़ प्यास को बढ़ाते हैं. आप जितना ज्यादा स्नेक्स खायेंगे उतना ही ज्यादा पीने का मन करेगा. यही वजह है कि बार हमेशा नमकीन स्नैक्स देते हैं.
3/6
मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है. यह न्यूट्रिएंट्स शराब के आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने की स्पीड को धीमा कर देते हैं. इससे आपको बहुत जल्दी नशा नहीं होता और आप ज्यादा देर तक स्टेबल रहते हैं.
मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है. यह न्यूट्रिएंट्स शराब के आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने की स्पीड को धीमा कर देते हैं. इससे आपको बहुत जल्दी नशा नहीं होता और आप ज्यादा देर तक स्टेबल रहते हैं.
4/6
मूंगफली क्रंच, स्पाइस, टैंग और नमक देती है. यह सभी सेंसेशन पीने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं.
मूंगफली क्रंच, स्पाइस, टैंग और नमक देती है. यह सभी सेंसेशन पीने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं.
5/6
भारत में मूंगफली पसंदीदा चखना इस वजह से है क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है. यह काफी सस्ता है और इसे स्टोर करना भी आसान है और साथ ही इसे पकाने की भी जरूरत नहीं होती.
भारत में मूंगफली पसंदीदा चखना इस वजह से है क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है. यह काफी सस्ता है और इसे स्टोर करना भी आसान है और साथ ही इसे पकाने की भी जरूरत नहीं होती.
6/6
मूंगफली आसानी से खराब नहीं होती और इसके लिए शेफ की जरूरत नहीं होती. इसके बावजूद भी यह अपने नमकीन और नशे की लत वाले स्वभाव की वजह से शराब के बार-बार ऑर्डर की गारंटी देता है.
मूंगफली आसानी से खराब नहीं होती और इसके लिए शेफ की जरूरत नहीं होती. इसके बावजूद भी यह अपने नमकीन और नशे की लत वाले स्वभाव की वजह से शराब के बार-बार ऑर्डर की गारंटी देता है.
Published at : 02 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Alcohol Snack Peanuts Chakhna Salted Peanuts

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
