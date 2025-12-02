एक्सप्लोरर
Glass Skywalk: चीन को पीछे छोड़ विशाखापट्टनम में खुला देश का सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक, जानें इसके बारे में सबकुछ
Glass Skywalk: बादलों के बीच खड़े होने जैसा रोमांच देने वाला यह स्काईवॉक सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का नमूना बन गया है. विशाखापट्टनम में बना स्काईवॉक लोगों के बीच चर्चा का विषय है.
Glass Skywalk: समुद्री शहर विशाखापट्टनम की खूबसूरत पहाड़ियां हमेशा से पर्यटकों को खींचती रही हैं, लेकिन इस बार विजाग ने कुछ ऐसा रचा है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है. कैलासागिरी हिलटॉप पर तैयार हुआ यह ग्लास स्काईवॉक न सिर्फ भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है, बल्कि चीन सहित कई एशियाई देशों के लोकप्रिय ग्लास ब्रिजों को कड़ी टक्कर भी देता दिखाई दे रहा है. 1 दिसंबर को इसका औपचारिक उद्घाटन करते ही यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी. आइए इसकी खासियत जानें.
Published at : 02 Dec 2025 02:04 PM (IST)
