एक्सप्लोरर
No Fly Zone: क्या होता है नो फ्लाइंग जोन, जानें क्यों कुछ खास जगहों के ऊपर से नहीं गुजर सकता हवाई जहाज
No Fly Zone: दुनिया के कई देशों द्वारा एक स्टैंडर्ड एवियशन सेफ्टी नियम का पालन किया जाता है जिसका नाम है नो फ्लाई जोन. आइए जानते हैं क्या है यह नियम और भारत में किन जगहों पर किया जाता है लागू.
No Fly Zone: नो फ्लाई जोन सुनने में ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ युद्ध वाले इलाकों के लिए है. लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल यह एक स्टैंडर्ड एवियशन सेफ्टी नियम है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के देशों द्वारा किया जाता है. ये जोन कुछ खास एयरस्पेस होते हैं जहां पर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यहां तक की ड्रोन के उड़ने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होता है. आइए जानते हैं क्यों होती है यह पाबंदी भारत में किन जगहों पर है यह प्रतिबंध.
Published at : 01 Dec 2025 04:40 PM (IST)
क्या होता है नो फ्लाइंग जोन, जानें क्यों कुछ खास जगहों के ऊपर से नहीं गुजर सकता हवाई जहाज
