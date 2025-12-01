नो फ्लाइंग जोन एक शील्ड के रूप में काम करता है, जिसमें हाई सिक्योरिटी जगह को हवाई हमले, अचानक क्रैश होने या ड्रोन के गलत इस्तेमाल से बचाया जाता है. आज के समय में खतरे हल्के ड्रोन या फिर छोटे एयरक्राफ्ट से भी आ सकते हैं. ऐसी जगह के ऊपर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है.