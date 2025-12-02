झंडे में लाल-सफेद-हरा सब रंग दिखा, पर पर्पल नहीं? आखिर क्यों ‘कंट्री फ्लैग’ से गायब रहता है यह कलर?

लेकिन यह इतना महंगा क्यों था, इसका कारण छुपा है उसके स्रोत में- एक छोटे से समुद्री घोंघे ‘म्योरैक्स’ में. यह घोंघा लेबनान के तट पर मिलता था, और इसकी ग्रंथि से बेहद कम मात्रा में बैंगनी रंग निकलता था. समस्या यह थी कि एक ग्राम रंग तैयार करने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंघे मारने पड़ते थे. यही कारण था कि पर्पल रंग इतिहास में सबसे महंगे रंगों की सूची में शीर्ष पर रहा.