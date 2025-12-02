हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजझंडे में लाल-सफेद-हरा सब रंग दिखा, पर पर्पल नहीं? आखिर क्यों ‘कंट्री फ्लैग’ से गायब रहता है यह कलर?

झंडे में लाल-सफेद-हरा सब रंग दिखा, पर पर्पल नहीं? आखिर क्यों ‘कंट्री फ्लैग’ से गायब रहता है यह कलर?

Purple Colour History: अगर आपने ध्यान दिया हो तो पर्पल कलर दुनिया के झंडो से एकदम गायब है. इसके गायब होने के पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है. आइए इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Dec 2025 06:57 PM (IST)
Purple Colour History: अगर आपने ध्यान दिया हो तो पर्पल कलर दुनिया के झंडो से एकदम गायब है. इसके गायब होने के पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है. आइए इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं.

देशों के झंडों पर नजर डालें तो रंगों की दुनिया खुली किताब की तरह सामने आ जाती है- लाल की आंच, सफेद की शांति, हरे की ताजगी… लेकिन एक रंग ऐसा है जो दुनिया के झंडों से ऐसे गायब है जैसे उस रंग के साथ किसी राज को छिपाकर रखा गया हो. उस कलर का नाम है पर्पल! आखिर ऐसा क्या है इस रंग में कि यह राष्ट्रीय ध्वजों से लगभग बाहर कर दिया गया? कहानी सिर्फ रंग की नहीं, सत्ता, धन और सदियों पुराने राज की है, जिसने ‘बैंगनी’ को आम लोगों की पहुंच से दूर रखा.

1/7
दुनिया के हर देश का झंडा किसी न किसी पहचान, इतिहास और भावनाओं का प्रतीक होता है, लेकिन इन झंडों की भीड़ में एक चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है, बैंगनी रंग की लगभग पूरी अनुपस्थिति. ऐसा क्यों? आखिर क्यों सभी देशों ने झंडों में पर्पल रंग को नजरअंदाज किया?
दुनिया के हर देश का झंडा किसी न किसी पहचान, इतिहास और भावनाओं का प्रतीक होता है, लेकिन इन झंडों की भीड़ में एक चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है, बैंगनी रंग की लगभग पूरी अनुपस्थिति. ऐसा क्यों? आखिर क्यों सभी देशों ने झंडों में पर्पल रंग को नजरअंदाज किया?
2/7
आज बैंगनी रंग आपको कपड़ों, लाइटिंग, इंटीरियर और फैशन की दुनिया में आसानी से दिख जाता है, लेकिन इतिहास के लंबे दौर में यह ‘रंग’ नहीं, बल्कि ‘शक्ति’ और ‘शाही अधिकार’ का निशान था. बैंगनी रंग की कीमत इतनी अधिक थी कि इसे खरीदना एक समय पर सोना खरीदने से भी महंगा माना जाता था.
आज बैंगनी रंग आपको कपड़ों, लाइटिंग, इंटीरियर और फैशन की दुनिया में आसानी से दिख जाता है, लेकिन इतिहास के लंबे दौर में यह ‘रंग’ नहीं, बल्कि ‘शक्ति’ और ‘शाही अधिकार’ का निशान था. बैंगनी रंग की कीमत इतनी अधिक थी कि इसे खरीदना एक समय पर सोना खरीदने से भी महंगा माना जाता था.
3/7
लेकिन यह इतना महंगा क्यों था, इसका कारण छुपा है उसके स्रोत में- एक छोटे से समुद्री घोंघे ‘म्योरैक्स’ में. यह घोंघा लेबनान के तट पर मिलता था, और इसकी ग्रंथि से बेहद कम मात्रा में बैंगनी रंग निकलता था. समस्या यह थी कि एक ग्राम रंग तैयार करने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंघे मारने पड़ते थे. यही कारण था कि पर्पल रंग इतिहास में सबसे महंगे रंगों की सूची में शीर्ष पर रहा.
लेकिन यह इतना महंगा क्यों था, इसका कारण छुपा है उसके स्रोत में- एक छोटे से समुद्री घोंघे ‘म्योरैक्स’ में. यह घोंघा लेबनान के तट पर मिलता था, और इसकी ग्रंथि से बेहद कम मात्रा में बैंगनी रंग निकलता था. समस्या यह थी कि एक ग्राम रंग तैयार करने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंघे मारने पड़ते थे. यही कारण था कि पर्पल रंग इतिहास में सबसे महंगे रंगों की सूची में शीर्ष पर रहा.
4/7
पुराने दौर में जब झंडे हाथ से बनाए जाते थे, तब लाखों में बिकने वाला रंग किसी देश के लिए सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि आर्थिक बोझ बन जाता था. यही वजह थी कि मध्यकालीन साम्राज्य, राजघराने, और यहां तक कि उभरते राष्ट्र भी इस रंग से दूरी बनाए रखते थे.
पुराने दौर में जब झंडे हाथ से बनाए जाते थे, तब लाखों में बिकने वाला रंग किसी देश के लिए सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि आर्थिक बोझ बन जाता था. यही वजह थी कि मध्यकालीन साम्राज्य, राजघराने, और यहां तक कि उभरते राष्ट्र भी इस रंग से दूरी बनाए रखते थे.
5/7
झंडे में पर्पल डालना उस समय एक पूरी युद्ध की लागत के बराबर पड़ सकता था. अब आप ही सोचिए, कौन यह जोखिम लेता? इतिहास में बैंगनी सिर्फ महंगा नहीं था, यह सत्ता का प्रतीक भी बन गया था. यूरोप के कई देशों में यह कानून बन चुका था कि पर्पल सिर्फ शाही परिवार, साम्राज्य के उच्च पदस्थ लोगों या धार्मिक प्रमुखों के लिए आरक्षित होगा.
झंडे में पर्पल डालना उस समय एक पूरी युद्ध की लागत के बराबर पड़ सकता था. अब आप ही सोचिए, कौन यह जोखिम लेता? इतिहास में बैंगनी सिर्फ महंगा नहीं था, यह सत्ता का प्रतीक भी बन गया था. यूरोप के कई देशों में यह कानून बन चुका था कि पर्पल सिर्फ शाही परिवार, साम्राज्य के उच्च पदस्थ लोगों या धार्मिक प्रमुखों के लिए आरक्षित होगा.
6/7
सबसे मशहूर उदाहरण ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वारा दिया गया आदेश है. साधारण जनता पर्पल नहीं पहन सकती है. रंग पर ऐसा प्रतिबंध दुनिया में कहीं और शायद ही देखने को मिले. तो, जब पर्पल रंग आम लोगों के कपड़े तक नहीं छू सकता था, तो किसी राष्ट्र के झंडे तक पहुंचना लगभग असंभव ही था. यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी झंडों ने इसे नजरअंदाज किया.
सबसे मशहूर उदाहरण ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वारा दिया गया आदेश है. साधारण जनता पर्पल नहीं पहन सकती है. रंग पर ऐसा प्रतिबंध दुनिया में कहीं और शायद ही देखने को मिले. तो, जब पर्पल रंग आम लोगों के कपड़े तक नहीं छू सकता था, तो किसी राष्ट्र के झंडे तक पहुंचना लगभग असंभव ही था. यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी झंडों ने इसे नजरअंदाज किया.
7/7
लेकिन इस कहानी का दिलचस्प मोड़ यह है कि आधुनिक दुनिया में सिर्फ दो देशों ने इस परंपरा को तोड़ा. डॉमिनिका और निकारागुआ इन दोनों के झंडों में पर्पल रंग दिखाई देता है, वो भी बहुत छोटी मात्रा में. इन दोनों देशों ने पर्पल को अपनी ऐतिहासिक या प्राकृतिक पहचान से जोड़कर स्थान दिया, हालांकि यह प्रयोग भी झंडे की पूरी सतह पर नहीं बल्कि प्रतीक चिन्हों में ही दिखता है.
लेकिन इस कहानी का दिलचस्प मोड़ यह है कि आधुनिक दुनिया में सिर्फ दो देशों ने इस परंपरा को तोड़ा. डॉमिनिका और निकारागुआ इन दोनों के झंडों में पर्पल रंग दिखाई देता है, वो भी बहुत छोटी मात्रा में. इन दोनों देशों ने पर्पल को अपनी ऐतिहासिक या प्राकृतिक पहचान से जोड़कर स्थान दिया, हालांकि यह प्रयोग भी झंडे की पूरी सतह पर नहीं बल्कि प्रतीक चिन्हों में ही दिखता है.
Published at : 02 Dec 2025 06:56 PM (IST)
Tags :
Purple Colour Purple Colour History Purple In Flags

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live
Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Saas Bahu Aur Saazish: एक बार फिर लौट आए नायरा और कार्तिक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
शिक्षा
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget