एक्सप्लोरर
Helicopter Rental: एक घंटे के लिए किराए पर लेना है हेलीकॉप्टर, कितना पैसा करना होगा खर्च?
Helicopter Rental: भारत में हेलीकॉप्टर को किराए पर लेना इतना मुश्किल नहीं है. आइए जानते हैं कि अगर 1 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर को किराए पर लिया जाए तो उसमें कितना खर्चा आएगा.
Helicopter Rental: हेलीकॉप्टर किराए पर लेना सुनने में किसी फिल्म की लग्जरी जैसा लग सकता है लेकिन भारत में ऐसा करना काफी आसान है. बस इसके लिए आपकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ेगा. शादियों से लेकर वीआईपी ट्रैवल, एडवेंचर टूर से लेकर इमरजेंसी मेडिकल इस्तेमाल तक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि 1 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में कितना खर्च आता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Dec 2025 09:54 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
जनरल नॉलेज
7 Photos
झंडे में लाल-सफेद-हरा सब रंग दिखा, पर पर्पल नहीं? आखिर क्यों ‘कंट्री फ्लैग’ से गायब रहता है यह कलर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में शराब के साथ सबसे ज्यादा खाया जाता है यह चखना, जानें क्यों है पीने वालों की यह पहली पसंद
जनरल नॉलेज
7 Photos
चीन को पीछे छोड़ विशाखापट्टनम में खुला देश का सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक, जानें इसके बारे में सबकुछ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
झारखंड
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
इंडिया
‘मैं भी इस्तेमाल करूंगा इसे अगर...’, संचार साथी ऐप को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?
एबीपी लाइव
Opinion