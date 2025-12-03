हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Helicopter Rental: एक घंटे के लिए किराए पर लेना है हेलीकॉप्टर, कितना पैसा करना होगा खर्च?





By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Dec 2025 09:54 AM (IST)


Helicopter Rental: हेलीकॉप्टर किराए पर लेना सुनने में किसी फिल्म की लग्जरी जैसा लग सकता है लेकिन भारत में ऐसा करना काफी आसान है. बस इसके लिए आपकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ेगा. शादियों से लेकर वीआईपी ट्रैवल, एडवेंचर टूर से लेकर इमरजेंसी मेडिकल इस्तेमाल तक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि 1 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में कितना खर्च आता है.


छोटे हेलीकॉप्टर जिसमें तीन-चार लोग बैठ सकते हैं सबसे सस्ते होते हैं. इनकी कीमत आमतौर पर ₹94,400 से लेकर डेढ़ लाख रुपए प्रति घंटा होती है. बड़े और डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर जिसमें 6-8 लोग बैठ सकते हैं वह काफी महंगी होते हैं और उनकी कीमत ₹3-₹4 लाख रुपए प्रति घंटा तक हो जाती है.
छोटे हेलीकॉप्टर जिसमें तीन-चार लोग बैठ सकते हैं सबसे सस्ते होते हैं. इनकी कीमत आमतौर पर ₹94,400 से लेकर डेढ़ लाख रुपए प्रति घंटा होती है. बड़े और डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर जिसमें 6-8 लोग बैठ सकते हैं वह काफी महंगी होते हैं और उनकी कीमत ₹3-₹4 लाख रुपए प्रति घंटा तक हो जाती है.

दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं खासकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए. यह ज्यादा सेफ्टी प्रीमियम पर आती है इसलिए डबल इंजन मॉडल हमेशा सिंगल इंजन वाले मॉडल से ज्यादा महंगे होते हैं.
दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं खासकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए. यह ज्यादा सेफ्टी प्रीमियम पर आती है इसलिए डबल इंजन मॉडल हमेशा सिंगल इंजन वाले मॉडल से ज्यादा महंगे होते हैं.

हेलीकॉप्टर कंपनी दूरी के हिसाब से नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं. अगर आपकी ट्रिप 20 मिनट की भी है तो भी आपसे पूरे 1 घंटे का ही बिल लिया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर रेंटल में कम से कम 1 घंटे का उड़ने का समय जरूरी होता है.
हेलीकॉप्टर कंपनी दूरी के हिसाब से नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं. अगर आपकी ट्रिप 20 मिनट की भी है तो भी आपसे पूरे 1 घंटे का ही बिल लिया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर रेंटल में कम से कम 1 घंटे का उड़ने का समय जरूरी होता है.

अगर आप किसी कंट्रोल्ड या फिर बिजी एयरपोर्ट या फिर किसी प्राइवेट जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो लैंडिंग और पार्किंग फीस लग सकती है. दूर या फिर ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने के लिए स्पेशल पायलट और एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन की भी जरूरत लगती है जिससे खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा.
अगर आप किसी कंट्रोल्ड या फिर बिजी एयरपोर्ट या फिर किसी प्राइवेट जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो लैंडिंग और पार्किंग फीस लग सकती है. दूर या फिर ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने के लिए स्पेशल पायलट और एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन की भी जरूरत लगती है जिससे खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा.

हेलीकॉप्टर के रेट जरूरत के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. शादियों में अक्सर डेकोरेशन, परमिशन और इवेंट हैंडलिंग की वजह से खर्च ज्यादा होता है. इसी के साथ एरियल फोटोग्राफी या फिर फिल्म शूट के लिए दरवाजे बंद करके फ्लाइंग या फिर खास सेफ्टी सेटअप की जरूरत पड़ती है.
हेलीकॉप्टर के रेट जरूरत के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. शादियों में अक्सर डेकोरेशन, परमिशन और इवेंट हैंडलिंग की वजह से खर्च ज्यादा होता है. इसी के साथ एरियल फोटोग्राफी या फिर फिल्म शूट के लिए दरवाजे बंद करके फ्लाइंग या फिर खास सेफ्टी सेटअप की जरूरत पड़ती है.

हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा एविएशन टर्बाइन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. इसकी कीमत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है. पीक सीजन में भी ज्यादा डिमांड की वजह से ज्यादा चार्ज लग सकते हैं.
हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा एविएशन टर्बाइन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. इसकी कीमत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है. पीक सीजन में भी ज्यादा डिमांड की वजह से ज्यादा चार्ज लग सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 09:54 AM (IST)
