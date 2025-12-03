छोटे हेलीकॉप्टर जिसमें तीन-चार लोग बैठ सकते हैं सबसे सस्ते होते हैं. इनकी कीमत आमतौर पर ₹94,400 से लेकर डेढ़ लाख रुपए प्रति घंटा होती है. बड़े और डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर जिसमें 6-8 लोग बैठ सकते हैं वह काफी महंगी होते हैं और उनकी कीमत ₹3-₹4 लाख रुपए प्रति घंटा तक हो जाती है.